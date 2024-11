La temporada 5 de The Boys comienza su rodaje y desvela el título de su primer episodio

La temporada 5 de The Boys comienza su rodaje y desvela el título de su primer episodio - PRIME VIDEO

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de The Boys. La quinta y última temporada de la serie ya ha comenzado a rodarse, desvelando además el título de su primer episodio.

Así lo ha confirmado Erik Kripke en una entrevista con TV Guide. Pero eso no es todo. Tras ser abordado sobre quién sobrevivirá al final de la ficción, el showrunner aseguró, sin llegar a entrar en detalles, que quien muera en esta última tanda de capítulos será... porque se lo merece.

"Tenemos cierta idea sobre quién vive y quién muere, aunque no lo tenemos todo completamente resuelto. Pero tienes la oportunidad de hacer la última temporada de una serie y finalizarla en tus propios términos, así que no todos van a conseguirlo", sentenció Kripke. Y es que, como suele decirse, no hay paz para los malvados. Así pues, parece que ni el bando de Homelander (Anthony Starr) ni el de Carnicero (Karl Urban) estará a salvo de la siempre temible parca.

Por si esto no fuese suficiente, Kripke ha compartido en sus redes sociales el título que llevará el primer capítulo de la temporada 5: Quince pulgadas de pura dinamita. Esto les da una ligera idea a los incondicionales de The Boys de cuán brutal será el comienzo de la entrega final de la serie.

En los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, Billy Carnicero se convierte en aquello que más odia: un villano, y al margen de Hughie y Luz Estelar, prácticamente termina por asesinar a su propio equipo. Dado que la temporada 4 ya parecía mostrar el lado más oscuro del personaje encarnado por Urban, tras desatar de su interior una repulsiva suerte de alimaña de tentáculos con la que acaba partiendo salvajemente en dos a la vicepresidenta electa Victoria Neuman (Claudia Doumit) al final del 4x08, es probable que Kripke siga la estela de las grapas en la serie de Prime Video. Aunque, de momento, toca esperar para averiguarlo.