The Boys: El joven 'super' de Gen V que podría reemplazar a Patriota en la temporada 4

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de The Boys mantiene su fecha de estreno en el aire, pero ya han aparecido teorías que sugieren que la nueva entrega podría ser el final de Patriota en la serie. El estreno del nuevo spin-off de la ficción, Gen V, el próximo 29 de septiembre, ha alimentado los rumores acerca de la aparición de un nuevo 'super' que podría tener el poder de desbancar al temible villano interpretado por Anthony Starr.

Prime Video presentó oficialmente a los jóvenes personajes del spin-off con el póster de la serie, en el que aparecía una estatua de Patriota con la cabeza cortada en el campus de la Universidad de Godolkin. Una aparentemente gamberrada que podría insinuar el plan de Vougt para reemplazar al super más poderoso de la compañía. Una irreversible deriva tiránica y ultraviolenta que alcanzó su punto álgido en el momento en el que asesinó en directo a una persona que insultó a su hijo en una concentración de fanáticos, con la posterior lluvia de aplausos de sus lunáticos seguidores.

Una reacción salvaje que destapó al gran público la cara más sanguinaria y vengativa de Patriota, que siempre había mantenido sus violentos métodos en privado. Así, en el mundo de The Boys, que parodia brutalmente la hipocresía y el fanatismo de gran parte de la sociedad norteamericana, especialmente la más cercana a la extrema derecha, el 'super' deberá enfrentarse a un juicio por este asesinato en la cuarta temporada y algunos miembros de la compañía podrían estar pensando en reemplazarlo, a pesar de controlar por la fuerza la empresa de entretenimiento de superhéroes.

Vought International comunicó el comienzo de este juicio en un vídeo institucional en el que Ahsley Barrett, la nueva CEO de la compañía nombrada por el propio Patriota, lamentaba la persecución social hacia el superhéroe, considerando que lo único que hizo fue defender a su hijo. "Es un día oscuro para Estados Unidos. Pero juntos, podemos mantener a un héroe inocente #HomeFree", puede leerse en la publicación colgada en la red social X (antes llamado Twitter).

It’s a dark day for America. But together, we can keep an innocent hero #HomeFree. Here’s CEO Ashley Barrett with more on Homelander. pic.twitter.com/vaJNk56Iy5