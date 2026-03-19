¿A Qué Hora Se Estrena Peaky Blinders: El Hombre Inmortal En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Este viernes 20 de marzo llega a Netflix Peaky Blinders: El hombre inmortal, película con la que Cillian Murphy dirá adiós a Tommy Shelby después de 13 años ligado al carismático personaje. Un regreso muy esperado por los millons de fans de la serie, convertida ya en franquicia, ante el que los amantes de las andanzas de la banda de Birmingham se preguntan: ¿a qué hora se estrena El hombre inmortal en Netflix?

"Birmingham, 1940. En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha. Con el futuro de su familia y del país en juego, Tommy deberá afrontar sus propios demonios y decidir si se enfrenta a su legado o lo reduce todo a cenizas. Por orden de los Peaky Blinders", reza la sinopsis de la película, ambientada años después de los eventos de la sexta y última temporada de la serie.

En cuanto al horario del estreno, la película de Peaky Blinders estará disponible en Netflix a las 0:00 horas de este viernes 20 de marzo, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la aventura final de Tommy Shelby llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este viernes 20 de marzo. Una hora antes, a las 8:00 horas, la cinta dirigida por Tom Harper y con guion de Steven Knight verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA PELÍCULA DE PEAKY BLINDERS EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el regreso de los Peaky Blinders tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de El hombre inmortal a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora, el filme llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 20 de marzo, el más que esperado regreso de Tommy Shelby se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la película estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del viernes cuando Peaky Blinders: El hombre inmortal esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).