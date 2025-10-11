El creador de El caballero de los siete reinos explica el gran cambio en la casa Targaryen

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos llegará a HBO Max el 19 de enero. Uno de los aspectos que no ha pasado inadvertido a los fans de Juego de Tronos en su reciente trailer es el curioso cambio que presenta el escudo de los Targaryen. El creador de esta nueva ficción basada en la obra de George R.R. Martin, Ira Parker ha explicado el nuevo diseño del blasón.

"Sabemos que Poniente probablemente se vería igual hace 10.000 años que hoy en día. Si hiciésemos una serie moderna de Poniente en 2025, seguirá con caballeros, armaduras y todo lo demás", expresó Parker a EW en su reciente paso por la New York Comic Con. "Pero si pienso que hay una evolución artística, o al menos, etapas, que hay un nuevo diseñador de la Casa Targaryen haciendo una versión ligeramente distinta a mano alzada. Eso es todo", continuó.

"No pretendía ser algo diferente, salvo que este es el sello de esta época concreta", añadió sobre la modificación en el diseño del dragón que representa a los Targaryen y que ahora muestra sus alas desplegadas hacia atrás y el fuego que arroja de una de sus tres cabezas rodea el emblema. "Todo debía estar hecho a la medida de nuestra serie", afirmó.

Asimismo, Parker admitió que mantuvo conversaciones con Ryan Condal, el showrunner de La Casa del Dragón sobre si el dragón debía tener dos o cuatro patas, algo que, señaló, ya se había planteado anteriormente. "Estuvimos hablando mucho con el equipo de [Condal], que en gran parte también es nuestro. Nos aseguramos de hacerlo bien, para que tuviera el número correcto de patas", apuntó el guionista que comenzó trabajando en la primera temporada de La Casa del Dragón antes de ser la showrunner de El caballero de los Siete Reinos.

Llegados a este punto, cabe destacar que Martin siempre imaginó el símbolo de la Casa Targaryen como un dragón de tres cabezas con dos patas. "Ningún animal que haya vivido en la Tierra tiene seis extremidades", escribió Martin en su blog en 2024. El novelista se mantuvo fiel a esta idea durante las primeras temporadas de Juego de Tronos. Pero cuando Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) puso rumbo a Poniente en la sexta entrega de la serie, las banderas de su flota mostraban a un dragón con cuatro patas y se mantuvo en La Casa del Dragón.

"Un siglo antes de los acontecimientos relatados en Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopis oficial de El caballero de los Siete Reinos.

Compuesta por seis capítulos de entre 30 y 40 minutos de duración, la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos adaptará el primer Cuento de Dunk y Egg, El caballero errante. El reparto de la ficción creada por Parker y el propio Martin, quienes también ejercen como productores ejecutivos, está compuesto por Peter Claffey como Ser Duncan 'Dunk' el Alto, Dexter Sol Ansell como Egg, Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, Sam Spruell como Maekar Targaryen, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Finn Bennett como Aerion Targaryen, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Tanzyn Crawford como Tanselle, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Youssef Kerkour como Steely Pate, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer y Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion.