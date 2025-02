Confirmada la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Ya es oficial: El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder ha sido renovada por la tercera temporada en Prime Video, el servicio de streaming de Amazon. La serie basda en el universo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien creada por Patrick McKay y J.D. Payne, tendrá nuevos capítulos tras el final de su segunda entrega, que se estrenó en Prime Video el 29 de agosto y finalizó el 3 de octubre.

La renovación de la ficción no es una sorpresa, ya que la segunda temporada terminó con un gran cliffhanger que parecía indicar que una tercera temporada era inevitable. La segunda temporada de la precuela de El Señor de los Anillos terminó con Sauron (Charlie Vickers) reuniendo un ejército de orcos y derrotando a los elfos en su fortaleza de Eregion. Sin embargo, los elfos y los enanos se mantienen unidos contra el señor oscuro y cuentan con sus propios y poderosos anillos para enfrentarse a él en la tercera temporada.

Los nuevos capítulos se encuentran en fase de preproducción en su nueva sede, los estudios Shepperton a las afueras de Londres. Se espera que la nueva temporada comience a rodarse esta primavera y ya tiene confirmada la presencia de tres directores, dos que regresan (Charlotte Brändström y Sanaa Hamri) y uno nuevo (Stefan Schwartz).

"El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder sigue cautivando al público de todo el mundo, y estamos encantados de que una tercera temporada esté en marcha", dijo Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios. "El equipo creativo tiene una visión extraordinaria de lo que está por venir con historias que nos han dejado encantados y cautivados. Estamos deseando continuar este viaje épico, para nuestros clientes globales, profundizando aún más en los legendarios relatos que dieron forma a la Tierra Media", señala en un comunicado

Charlotte Brändström, que fue coproductora ejecutiva y dirigió varios episodios de las temporadas 1 y 2, será productora ejecutiva. También regresa la directora Sanaa Hamri, que estuvo al timón de varios episodios de la segunda temporada, y el veterano director Stefan Schwartz, que estará en la serie por primera vez. Cada director estará al cargo de varios episodios de la nueva temporada.

La amplia experiencia de Brändström como directora incluye Shogun (FX), Scarpetta (Prime Video), El visitante (HBO), The Witcher (Netflix) o El hombre en el castillo (Prime Video). Hamri, la aclamada directora conocida por su trabajo en La rueda del tiempo (Prime Video) y Empire (Fox), aporta su extensa experiencia que abarca televisión, vídeos musicales y películas, y recientemente ha dirigido el piloto de The Bondsman (Prime Video) mientras continúa su acuerdo creativo con Amazon MGM Studios. Schwartz, cuyos trabajos incluyen The Boys (Prime Video), The Walking Dead (AMC), Luther (BBC) y The Americans (FX), completa el equipo de dirección.