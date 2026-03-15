Zack Snyder aprovecha la polémica de Linternas para lanzar más fotos de su Green Lantern en su Liga de la Justicia

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MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Linternas, la serie de DC Studios que sigue a un veterano Hal Jordan (Kyle Chandler) para entrenar al recién incorporado al cuerpo de policía intergaláctica, John Stewart (Aaron Pierre), desembarcará este agosto en HBO Max. Al hilo de su primer y controvertido tráiler, Zack Snyder ha mostrado a los fans el descartado cameo de este último como Green Lantern en su Liga de la Justicia, estrenada en la plataforma en 2021.

"Wayne T. Carr como John Stewart. Un héroe que planeábamos incorporar a la historia de la Liga de la Justicia. Algunos caminos quedaron sin recorrer... pero la luz verde aún brilla ahí fuera", afirma Snyder en Instagram, acompañando su publicación de una imagen junto al actor.

Tal y como puede apreciarse en ella, el director de 300, Watchmen o la épica saga de ciencia ficción para Netflix, Rebel Moon, posa con Carr, quien lleva un traje de captura de movimiento en un fondo de pantalla verde para filmar su cameo como Green Lantern en Liga de la Justicia.

POR QUÉ SE DESCARTÓ A GREEN LANTERN DE LIGA DE LA JUSTICIA

Sin embargo, aunque su secuencia llegó a rodarse, finalmente fue descartada. El motivo fue que Warner Bros. no quería usar a Green Lantern, ya que inicialmente estaba previsto que el personaje protagonizase una película de los Green Lantern Corps que se terminó quedando en agua de borrajas. Así, en lugar de incluir el cameo de Carr como John Stewart, terminaron incluyendo a otro icónico integrante de la Liga de la Justicia: J'onn J'onzz/el Detective Marciano, para aparecer en la escena final con Bruce Wayne (Ben Affleck).

Asimismo, también estaba planeado que Stewart apareciese en una serie de Green Lantern para HBO Max y que iba a estar producida por Greg Berlanti y Seth Grahame-Smith como showrunner. La ficción iba a presentar también a otros ilustres personajes como Alan Scott, Guy Gardner, Simon Baz o Jessica Cruz, todos ellos representando diferentes identidades de Lanterns, pero el proyecto fue cancelado por DC Studios en 2023.

Su lugar dentro de la nueva era del DCU que James Gunn y Peter Safran continúan dando forma lo ocupa Linternas. Chris Mundy, responsable de Ozark y guionista en la cuarta temporada de True Detective, ejerce de showrunner de la ficción, que tendrá ocho episodios. Damon Lindelof, cocreador de Perdidos y Watchmen, y Tom King, guionista de DC Cómics conocido por Supergirl: Woman of Tomorrow, son cocreadores y productores ejecutivos.

"La serie sigue al nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y a la leyenda Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos arrastrados a un oscuro misterio con base en la Tierra mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos", reza la sinopsis oficial de Linternas.

Además de Chandler y Pierre como Hal Jordan y John Stewart, el reparto de Linternas cuenta con Ulrich Thomsen como Sinestro, Garret Dillahunt como William Macon, Poorna Jagannathan como Zoe y Nathan Fillion como Guy Gardner, personaje que ya interpretó en Superman y El Pacificador.