Cobra Kai revela los secretos de sus combates en un nuevo vídeo de la temporada 4

Además de la nostalgia que mueve a todos aquellos que fueron seguidores de la saga Karate Kid, el otro gran atractivo de Cobra Kai son sus espectaculares escenas de artes marciales y combates. Unos enfrentamientos que han buscado alcanzar un nuevo nivel en esta cuarta y, hasta el momento, última temporada de la serie de Netflix, tal y como revelan sus protagonistas en un vídeo en el que analizan su preparación y entrenamiento para las escenas de acción.

Con el gran combate por alzarse con el torneo de All Valley como gran metal final, los tres dojos (Cobra Kai, el Miyagi-Do y el nuevo Colmillo de Águila) pusieron sobre el tatami sus credenciales y todas las enseñanzas de sus senseis, los pérfidos John Kreese y Terry Silver, el excampeón Daniel LaRusso y el bienintencionado pero a veces poco afortunado Johnny Lawrence.

Y para que los combates fueran tan apasionantes, tras las cámaras el adiestramiento fue tan duro como el de los dojos. Así, el nuevo vídeo publicado por Netflix muestra cómo el reparto entrena con tesón para realizar las brutales cabriolas que exhiben en cada escena.

Publicado en la cuenta oficial de Cobra Kai en Twitter, las imágenes revelan el nivel de exigencia al que se someten para exhibir las asombrosas habilidades en el combate propias de los expertos en artes marciales.

El propio Ralph Macchio, William Zabka y el resto del reparto explican que todos se sienten realmente orgullosos al ser capaces de llevarlas a cabo. "Mira esa patada giratoria, hay que ensayarla", aseguró Courtney Henggeler, Samantha Larusso en la ficción de Netflix, haciendo alusión a la preparación por parte del equipo de dobles de acción, asegurando que les motivaban haciéndoles creer que eran capaces de hacer cualquier cosa.

En las secuencias, además, se puede ver cómo los jóvenes intérpretes, intercalan su preparación física para los momentos de lucha mientras ruedan los episodios. Xolo Maridueña, que interpreta al protegido de Lawrence, Miguel Díaz, afirma que en esta nueva temporada "todos subieron su nivel".

