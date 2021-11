Cobra Kai 4: Johnny resucita la grulla en las nuevas imágenes de la temporada 4

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Cobra Kai vuelve a Netflix el 31 de diciembre con su cuarta temporada. La plataforma de streaming ha lanzado nuevas imágenes de la entrega, en las que se puede ver a Johnny Lawrence (William Zabka) haciendo la mítica patada de la grulla, movimiento que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) realizó en la cinta original para ganar el All-Valley Karate Championships.

Las fotos también adelantan que Tory (Peyton List) luchará contra Robby (Tanner Buchanan), así como la llegada de nuevos personajes. En las imágenes también se puede ver a Samantha, Hawk, Miguel, Amanda y Anthony.

With new alliances, new students, and new conflicts, the All-Valley is anyone’s game. pic.twitter.com/ZlSOgr21bX