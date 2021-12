Cobra Kai: ¿La 5ª temporada será la última?

MADRID, 13 Dic. (CulturaOcio) -

Cobra Kai regresará a Netflix el 31 de diciembre con su cuarta temporada. Antes del estreno la serie ha renovado por una quinta entrega, cuya producción ya ha arrancado. Ahora el equipo de la ficción que amplía el universo de Karate Kid ha revelado si la quinta será la última temporada.

"Tenemos material más allá de la temporada 5", dijo Josh Heald, uno de los productores y showrunners, en declaraciones a Screen Rant. "No estamos escribiendo el final de la serie en este momento. No podemos creer que hayamos filmado dos temporadas de la serie este año. En nuestras mentes, es una locura saber lo adelantados que estamos en la historia. La temporada 5 es otra temporada enorme con muchos sabores nuevos y muchas cosas que aún no se han visto en la serie. Y no es el final”, aclaró.

La temporada 4 de Cobra Kai mostrará a Daniel y Johnny formando equipo por primera vez, dejando de lado su rivalidad de tres décadas. "Hemos visto a Johnny y Daniel interactuar desde hace algunas temporadas y hemos visto destellos de ellos siendo capaces de llevarse bien", dijo el cocreador Jon Hurwitz a ComicBook.com.

"Cualquier cosa es posible con los dos juntos. Están unidos contra el enemigo común en este momento. Y sus intenciones son positivas, pero veremos cómo es para estos dos tipos trabajar con el mismo objetivo, con sus diferentes enfoques. ¿Pueden unir fuerzas de una manera que sea productiva y fluida o habrá baches en el camino? Y eso es lo que la gente tendrá que esperar durante la cuarta temporada", agregó.