La temporada 4 de Cobra Kai da la bienvenida a un nuevo villano con un épico póster

La tercera temporada de Cobra Kai trajo de vuelta a muchas caras conocidas para los fans de la saga Karate Kid como Ali (Elizabeth Sue) y culminó con un épico y brutal final en el que Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel Larusso (Ralph Macchio) se unían para hacer frente a Kreese (Martin Kove) y acabar con el control que ejerce sobre los alumnos del dojo. Ahora, un nuevo póster de la cuarta temporada de la serie de Netflix ha confirmado el regreso de otro personaje a la saga.

Y es que en el nuevo cartel de Cobra Kay ya ocupa su lugar, junto a Kresse y frente a Danny y Johnny, un viejo conocido: el mismísimo Terry Silver.

Fue al final del último capítulo de la tercera temporada cuando Kreese realizar una misteriosa llamada en la que dice: "Hola, ha pasado mucho tiempo". Las mismas palabras con las que saluda a su antiguo compañero de guerra en The Karate Kid 3. Todo parece indicar que Silver será un pesonaje clave en la cuarta temporada y aunará fuerzas con su viejo compañero para hacer frente a la improbable alianza entre Johnny y Danny.

El póster muestra separados al equipo de Cobra Kai, liderados por Kreese y Silver con su nueva alineación de alumnos en fieras poses de lucha, y los pupilos del dojo encabezdo por LaRusso y Lawrence, también dispuestos a dar mucha batalla.

The fight for the soul of the Valley is coming! December 31st on Netflix!