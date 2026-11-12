Los Anillos de Poder: ¿Qué es el Fuego Secreto que habla con Gandalf en la serie de El Señor de los Anillos?

El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder 3x03: ¿Qué es el Fuego Secreto que habla con Gandalf? - PRIME VIDEO

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ha comenzado su andadura en Prime Video con el estreno de sus cuatro primeros episodios. La serie sigue incorporando (con ciertas libertades creativas) elementos de la obra de J.R.R. Tolkien que pueden resultar poco conocidos por los fans de las películas. Uno de ellos es el Fuego Secreto, que hace su aparición en el tercer episodio.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Precisamente titulado El Fuego Secreto, el capítulo 3 de la nueva temporada de Los Anillos de Poder muestra a Gandalf cansado de los acertijos de Tom Bombadil y le pide una señal clara sobre qué hacer para ayudar a la Tierra Media. Antes de irse, el ermitaño entona una canción y le recomienda a su compañero hacer lo mismo. "Canta y Tom estará contigo", le dice.

Gandalf sigue entonces a un conejo hasta una cueva, donde de repente aparece un misterioso fuego que le llama por su nombre y que él identifica como el Fuego Secreto (una escena que inevitablemente recuerda a una historia de la Biblia, cuando Dios le comunica su voluntad a Moisés a través de una zarza ardiente).

"Tú no me conoces", replica el fuego. "Soy aquello que arde dentro de todas las cosas y aun así permanece oculto. Yo forjé los cielos y las estrellas y toda la Tierra Media se mece en mi llama", explica, antes de revelarle al mago que él solo es uno de los cinco Istari que fueron enviados al mundo y que su deber es salvar a Pallando para evitar que los ejércitos de Rhûn se unan a Sauron.

EL FUEGO SECRETO EN LA OBRA DE TOLKIEN

En la obra de Tolkien, el Fuego Secreto se presenta como la fuerza creadora de Eru Ilúvatar, el Dios único del universo, que fue enviada a arder en el corazón del mundo, según se cuenta en el Silmarillion, un poder exclusivo al que Morgoth no podía acceder. Además, la llama se describe como parte de toda alma, siendo la clave del libre albedrío de las criaturas.

Aunque es muy posible que muchos fans que no hayan leído toda la obra de Tolkien desconociesen hasta ahora lo que era el Fuego Secreto, cabe recordar que este ya fue mencionado en la Trilogía del Anillo dirigida por Peter Jackson, si bien quizá pasó inadvertido por la falta de contexto.

"¡No puedes pasar! Soy un servidor del Fuego Secreto, dueño de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udûn", exclamaba Gandalf en La comunidad del Anillo, impidiendo que el Balrog de Moria siguiese a sus compañeros, unas palabras que cobran mayor sentido tras ver el tercer episodio de la ficción de Prime Video.