La casa de papel 5: El error garrafal del capítulo final que (casi) nadie notó

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

El primer volumen de la quinta temporada de 'La casa de papel' ha arrasado en todo el mundo. El inicio del final de la ficción de Álex Pina para Netflix se ha coronado como lo más visto de la plataforma en el mercado internacional, demostrando que la serie española es todo un acontecimiento televisivo. Eso sí, a pesar de que el episodio final de la mitad de la tanda ha dejado atónito al público, no ha impedido que tenga algunos errores de continuidad.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los errores de continuidad, algunos muy celebrados incluso por los fans, se han convertido casi en una tradición en la ficción liderada por Álvaro Morte. No obstante, lo que nadie hubiera esperado era que hubiese un gazapo en el quinto episodio del primer volumen, aquel que cierra esta primera tanda, en la que la banda tiene que despedir a Tokio, una baja que ha desconcertado al fandom.

La muerte de Tokio (Úrsula Corberó) ha sido una de las más trágicas. La joven se sacrificó al enfrentarse sola al comando del ejercito y a un Gandía (José Manuel Poga) deseoso de venganza para evitar que caiga el resto del grupo.

El ejército advierte que parte de la banda está en la despensa, por lo que un francotirador decide actuar y disparar. Herida de gravedad, pide a sus compañeros que escapen, pero Denver se resiste, no quiere perder a otro ser querido, puesto que en el primer atraco tuvo que ver morir a su padre, Moscú (Paco Tous).

Cuando el personaje de Jaime Lorente va a suplicarle que no se sacrifique, tiene un auricular con el que se comunica con el Profesor. Sin embargo, basta un cambio de escena para que no lo tenga. Esto no pasa una vez, sino varias, convirtiéndose en una especie de pinganillo mágico que aparece y desaparece a capricho.

Un error de continuidad que no ha impedido que los fans sigan en shock por la muerte de Tokio. Muchas dudas planean sobre su fatídico destino, puesto que es ella la que narra la ficción. ¿Habrá un cambio de narrador en la segunda parte de la temporada final o la serie guarda un as bajo la manga? Para ello, tocará esperar al 3 de diciembre.