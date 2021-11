La casa de papel revela cómo regresará ((SPOILER)) en el final de la temporada 5

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El asalto al Banco de España llega a su fin. Netflix lanza el cartel oficial del volumen dos de la quinta parte de 'La casa de papel'. Una despedida por todo lo alto con la que la plataforma comparte parte de los entresijos de los cinco últimos episodios de la ficción creada por Álex Pina y que contará con el regreso de la última gran baja de la serie. El final llegará a la plataforma el 3 de diciembre.

El servicio en streaming ha lanzado un making of de la parte dos de la quina temporada, en el que el reparto comparte sus impresiones respecto a los cinco episodios finales. Para Álvaro Morte, la quinta entrega de 'La casa de papel' es una temporada "repleta de una tensión absoluta". Rodrigo de la Serna asegura que se viene algo muy potente que "no va a defraudar a los fanáticos de la serie".

Jaime Lorente se pregunta "¿Cómo se cierra algo tan grande?" Eso sin contar con el regreso de Úrsula Corberó, la cual deja caer cómo será su regreso como Tokio. Eso sí, queda bien claro en el vídeo que será a modo de flashback.

"¿Si volvieras en un flashback, tienes algún deseo de cómo te gustaría volver?", le pregunta Pina a la actriz de 'Snake Eyes: El origen', la cual responde que quiere que "sea algo de mucho baile, de fiesta", para justo después mostrar una breve secuencia del Profesor abrazado a la joven y el resto de la banda bailando.

No hay que olvidar el cartel oficial. Aunque es habitual ver a la banda en posición de defensa o ataque y armada hasta los dientes, la principal novedad es ver al Profesor unirse en una posición bélica, armado con una pistola y dispuesto a entrar en el cuerpo a cuerpo contra las autoridades del Estado. En el tráiler, pudo verse que Sergio entrará en el Banco de España y todo parece indicar que será algo más que la cabeza pensante del grupo en esta brutal batalla final.

Ponte el mono rojo y la máscara de Dalí una vez más. La última temporada se estrena el 3 de diciembre.



Put on your red jumpsuit and Dali mask, one last time. The final season launches on December 3.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/KfzRvPo0To