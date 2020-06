La casa de papel: Así suena el Bella Ciao interpretado por Helsinki (Darko Peric)

View this post on Instagram

Queridos amigos, por fin ha llegado el dia del estreno de nuestra version de Bella Ciao ! Estoy muy orgulloso, no ha sido facil y los tiempos locos que corren, no nos han ayudado, pero hemos dado lo mejor de nosotros y espero que esto lo vais a sentir. La estrenamos hoy, un dia en que aun la mitad del mundo esta confinado, resistiendo, un dia en que hace 75 años la unidad ha derrotado el peor virus jamas conocido, el nazismo! Ellos nos enseñaron que se puede, asi que unidos hasta la libertad. " O partigiano, portami via..." Infinitas gracias a @_music_in_silence_ y todo el equipo maravilloso que nos han ayudado en todo, sin ellos esto no seria posible! Link en bio ! Dear friends, the day of the premiere of our version of Bella Ciao has finally arrived! I am very proud, it has not been easy and the crazy times that run, have not helped us at all, but we have given our best and I hope that this you will feel. We premiered it today, a day that even half the world is confined, resisting, a day that 75 years ago the unity has defeated the worst virus ever known, Nazism! They taught us that you can, so united to freedom. "O partigiano, portami via ..." Infinite thanks to @_music_in_silence_ and all the wonderful team that have helped us in everything, without them this would not be possible! Link in bio 📷 by @yoana_m2 #bellaciao #libertad #freedom #unidad #unity