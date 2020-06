15 grandes agujeros de guion de La casa de papel

MADRID, 11 May. (CulturaOcio)

Nadie pone en duda el éxito de 'La casa de papel'. La serie de Álex Pina se ha convertido, por derecho propio, en el buque insignia de la ficción española. Pero tener millones de ojos puestos en ella también tiene su parte negativa. Y es que convertirse en un fenómeno de masas conlleva también que los fans escudriñen todo al milímetro... y no dejen pasar ni una.

Así no son pocos los seguidores que han subrayado algunas incongruencias argumentales en al enrevesada trama que sigue los pasos de El Profesor y su banda. Son los ya tradicionales agujeros de guion que, según algunos fans, se han incrementado en las dos últimas temporadas... quizá como consecuencia lógica de la enorme envergadura que ha tomado la producción tras su desembarco en Netflix.

Estos son algunos de los lunares del guion, los cabos sueltos, de 'La casa de papel'.

1.- EN LA CASA DE LA MONEDA NO SE FABRICAN BILLETES

Aunque el plan del primer atraco era retener a los trabajadores de la Casa de la Moneda para producir millones de billetes, realmente este planteamiento es algo erroneo... y es que allí no se fabrica el dinero. Para que el plan tuviese más sentido, el Profesor y la banda debían haber secuestrado a IMBISA, siglas de Imprenta de Billetes S.A., empresa pública controlada por el Banco de España.

2. RECURSOS ILIMITADOS

Aunque muchos lo consideran un gazapo, realmente es un problema de guion. El plan del Profesor es imprimir millones de billetes en el menor tiempo posible. Sin embargo, algo que no tuvieron en cuenta los guionistas fue que la banda podía encontrarse con un grave problema: falta de recursos y problemas de mantenimiento. El producir tal cantidad de billetes provoca desabastecimiento, algo que no sucedía en la serie, en la que parecía que los recursos eran infinitos. ¿Cortes de energía y falta de papel? Eso son problemas menores para el Profesor...

3. ¿POR QUÉ TOKIO LO SABE TODO?

Hay un problema en el que Tokio sea la narradora, la omnipresnte voz en off de todos los episodios de las cuatro temporadas de 'La casa de papel'. Y es que la ladrona interpretada por Úrsula Corberó conoce detalles que realmente sería muy difícil que supiese sobre sus compañeros. ¿Cómo puede ser posible que sepa cómo era la triste vida de la inspectora Murillo? ¿Y cómo puede narrar el pasado de Berlín y su amistad con Palermo, Marsella y Bogotá si tampoco estuvo ahí? ¿Vivimos en el pasado y ella es la única que está en el futuro?

4. DEMASIADOS PLANES B

El Profesor calcula al milímetro el plan de sus atacos. Sin embargo, algo de lo que se han quejado muchos fans es que el personaje de Álvaro Morte tiene en cuenta demasiados contratiempos, con una respuesta lista para casi todos los imprevistos y algunas son tan poco creíbles como el Plan París. Demasiados edificios vacíos cerca de tribunales y sedes gubernamentales con fuertes medidas de seguridad, demasiada rapidez a la hora de contratar terceros que le ayuden en sus planes. Demasiado Deus Ex Machina.

5. LA INEPTITUD DE LA POLICÍA

Es evidente que los creadores de 'La casa de papel' son tan amigos de la policía como los guionistas de 'Élite'. Queda bien claro que quieren que el público se congratule con sus protagonistas pero eso no debería significar dejar a los protectores de la ley como un cuerpo capaz de fallar una y otra vez. Es el caso de Ángel cuando conduce ebrio, el hecho de que no sean capaces de vigilar el perímetro del Banco de España o de la Casa de la Moneda o, directamente, que no corten el suministro de luz y agua.

6. LA PARADA DE BUS MÁGICA DE TOLEDO

Cuando Murillo llega a la casa de Toledo, donde el Profesor y la banda planificaron el atraco a la Casa de la Moneda, llama la atención que en el momento en el que Sergio quiere marcharse, tenga una parada de autobús cerca, según la policía. Sin embargo, cuando Lisboa acaba de nuevo en la zona tras haber intentado interrogar al Profesor, ella camina varios kilómetros hasta que encuentra a un tipo con un tractor, ¿qué ha pasado con esa parada?

7. REHENES CÓMPLICES

En el atraco a la Casa de la Moneda finalmente la banda decide liberar a parte de los rehenes, mientras que otra parte se queda voluntariamente para ayudar en el atraco. Hay un grave error en este movimiento, puesto que colaborar en el atraco convierte a los cautivos en cómplices, lo que significa que la Policía debía haberlos detenido. Es más, sorprende que los prisioneros que salieron no dijesen que los que se habían quedado lo habían hecho por voluntad propia.

8. TIROTEOS QUE NO HIEREN A NADIE

Quitando el tiroteo en el que acabó muriendo Berlín, que iba directamente a él, realmente ninguna escena similar ha provocado la muerte de los personajes de la serie, ni siquiera un rasguño, quedándose como secuencias con mucho impacto visual para contentar al fanservice. No se explica que Gandía, en la cuarta temporada, salga ileso en un tiroteo en el que se enfrentaba a seis miembros de una banda armada, cuando no llevaba siquiera un chaleco antibalas.

9. ¿POR QUÉ NO SE APLICA LA OPERACIÓN JAULA?

Uno de los errores más garrafales de la Policía es que no active la Operación Jaula nada más producirse el atraco al Banco de España. Puede entenderse que no se hiciera inicialmente en el golpe a la Casa de la Moneda, pero tampoco se explica que no se aplicase cuando la banda se escapaba (solo se activó cuando Tokio huyó). Si en la vida real con este movimiento se consigue atrapar a terroristas que han perpetrado un atentado, ¿cómo es posible que en la ficción no se utilice para un grupo que pretende subvertir el orden establecido?

10. EL GOBERNADOR AUSENTE

Mario Urbaneja es el gobernador del Banco de España. Al igual que Arturito era el director de la Casa de la Moneda. Su importancia en la trama debía ser fundamental, debido a su cargo. Sin embargo, en la cuarta temporada su presencia es meramente simbólica, algo que no se explica, puesto que su colaboración (forzosa) debería ser clave para que el plan salga adelante.

11. MANILA, EL MIEMBRO INESPERADO

La aparición de Manila está hecha para dar un giro a la trama, ya se preparó su importancia a lo largo de la tercera temporada. Sin embargo, la forma en la que se destapa el personaje de Belén Cuesta es inverosímil, puesto que se da a entender que también estuvo en el golpe a la Casa de la Moneda. Sin embargo, ¿cómo es posible que no interviniese cuando parece evidente que el plan del Profesor tuvo varios errores, entre ellos, las muertes de Oslo, Moscú y Berlín? Por otro lado, cuando los rehenes salieron, ¿la policía no pudo ver el nexo que tenía uno de ellos con Denver? 12. EL OMNIPOTENTE PROFESOR... ¿QUE PIENSA SOLO EN SÍ MISMO?

Algo que cuesta creer es que el Profesor no solo contemple todos los posibles contratiempos que pueden surgir en el plan de atraco, sino que tenga recursos ilimitados para poder realizar sus estrategias, ¿acaso ningún miembro del CNI puede investigar movimientos sospechosos de dinero o compras de material inusual? Por otro lado, Sergio solamente modifica radicalmente sus planes cuando está a punto de ser atrapado. Si no, no se explica que no contemplara la posibilidad de que la inspectora Sierra utilice al hijo de Nairobi para acabar con ella.

13. LA (NO) PROTECCIÓN DE NAIROBI

Ahí entra otro gran error de guion. Primero, ¿cómo es posible que nadie tuviera en cuenta la posibilidad de que aparezcan familiares del pasado para presionar a los miembros de la banda? El Profesor conoce los puntos débiles de que cada miembro del grupo y sorprende que no tenga en cuenta estos factores. Por otro lado, cuando Nairobi consigue sobrevivir al disparo de la Policía, sorprende que la banda decida dejarla sola en la habitación cuando saben que Gandía conoce todos los escondrijos del Banco de España.

14. MARSELLA, EL ADIVINO

Marsella ha sido la sorpresa de la cuarta temporada, puesto que en la tercera su presencia fue tan simbólica como la del gobernador del Banco de España en los nuevos episodios. Parece que el personaje interpretado por Lukas Peros tiene poderes paranormales, sino, no se explica cómo sabía que, en el primer episodio de la cuarta temporada, el Profesor estaba escondido en patio de una granja, oculto en un bebedero para evitar que le ataque un toro.

15. LAS PASIONES DOMINAN LOS ATRACOS

Un error recurrente en las cuatro temporadas es que los miembros de la banda se dejan llevar demasiado por sus impulsos, cuando en un atraco deben mantener la cabeza fría. No se explica que los personajes pasen bastante tiempo amenazándose los unos a los otros con pistolas y ametralladoras, que Tokio o Palermo hayan boicoteado los planes por impulso, que hayan broncas maritales o escenas de sexo duro, cuando se supone que están en un atraco y que dicho golpe salga bien pese a meteduras de pata bastante gordas, como el hecho de dejar las esposas de Gandía mal puestas para que este huya como Pedro por su casa.