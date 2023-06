Amazon contrató a una psicóloga para los actores de Los Anillos de Poder tras los ataques racistas

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Desde que se anunció el reparto de Los Anillos de Poder, la serie de Amazon Prime Video sobre El Señor de los Anillos, un sector ultraconservador de la sociedad comenzó a emitir ataques racistas contra algunos miembros del elenco. Para evitar que les afectara en exceso a su salud mental, la compañía decidió tomar medidas.

En una entrevista concedida al podcast Just for Variety, el actor Ismael Cruz Córdova desveló que el estudio tuvo que contratar a una profesional para que recibiesen terapia. "Necesitas apoyo cuando esto sucede porque esas voces son muy fuertes y te llegan de muchos lugares", asegura.

Córdova dio vida al elfo Arondir, por lo que fue uno de los principales focos de esos ataques. Principalmente se le tachó de estar dando vida a un elfo, que supuestamente debían ser de tez pálida y suponía una incoherencia en el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien.

"Dolió. Tuvo un impacto psicológico y en mi salud mental. Eso es algo sobre lo que estoy muy, muy abierto a hablar para que la gente entienda que lo que hacen y dicen en redes sociales realmente hiere a las personas, tiene un impacto en nosotros", comenta el actor, que además desvela que fueron aún más allá y su teléfono móvil fue hackeado.

"Intentaron hackear mi cuenta bancaria. Mi PayPal fue hackeado. Mis amigos recibieron mensajes. Recibí amenazas de muerte. Me enviaron cosas por correo. La gente descubrió mi dirección", enumera Córdova, que celebra haber podido sobreponerse. La psicóloga de Los Anillos de Poder fue contratada ya durante el rodaje, después de la pausa provocada por la pandemia.

"Me encantó verla allí, incluso si no hablábamos. Sabía que había alguien allí viéndome al completo, no solo como actor", agradece en sus declaraciones. Actualmente, Córdova se encuentra rodando la segunda temporada de Los Anillos de Poder, que probablemente llegue a Amazon Prime Video en algún momento de 2024.