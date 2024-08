MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del Dragón llega a su fin, pero no la Danza de Dragones. Y es que aún queda bastante para el desenlace de la guerra en el seno de la familia Targaryen y los fans de la obra de George R.R. Martin saben que hay muchos personajes que si bien todavía no han entrado en juego en la serie podrían aparecer en futuras entregas, resultando clave en el devenir de los acontecimientos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La Cosecha Roja, séptimo capítulo de la temporada, reunió a múltiples bastardos Targaryen en Rocadragón. En su búsqueda de semillas de dragón, personas con sangre valyria que pudiesen reclamar una bestia alada para sí y sumar así una importante fuerza a los Negros, Rhaenyra no solo se limitó a convocar a los nobles que tuviesen algún parentesco lejano con su casa, sino que extendió la invitación al pueblo llano, de donde surgieron multitud de candidatos.

Aunque el séptimo capítulo presentara a numerosos bastardos Targaryen, la mayoría de los cuales perecieron ante Vermithor, solo logrando vincularse con una criatura dos de ellos, Hugh Martillo y Ulf el Blanco, entre ellos no parecía encontrarse un importante personaje de Fuego y Sangre.

Por el momento, no hay rastro de Gaemon Peloblanco en la ficción de Max, a menos que, como señalan algunos, este sea el niño que encontró Ser Erryck en los bajos fondos de Desembarco del Rey, mientras buscaba a Aegon en la primera temporada.

En la novela de Martin, Gaemon era un presunto bastardo de Aegon II, si bien más adelante, su madre, Essie, la misma que lo había proclamado, lo desmintió. En el material original, él fue uno de los aspirantes al Trono de Hierro que surgieron en la conocida como Luna de los Tres Reyes, hacia el final de la Danza de Dragones, a pesar de que por aquel entonces contaba con cuatro años de edad y sus edictos con toda probabilidad fueron obra de la amante de su madre. Al contrario de lo que ocurrió con los otros que se declararon monarcas durante el vacío de poder, a Gaemon se le perdonó la vida y permaneció en la corte cuando el rey volvió.

Puesto que estos eventos ocurren en el material original después de que Rhaenyra haya tomado Desembarco del Rey, algo que en la serie aún no ha ocurrido, el hecho de que Gaemon no haya sido presentado aún no significa que no vaya a hacerlo en un futuro. En todo caso, habrá que esperar para ver si la serie sigue los pasos de la novela o acaba desviándose y acaba eliminando a este supuesto semilla de dragón.