Kit Harington (Jon Snow) admite que hubo "errores" en el final de Juego de tronos: "Estábamos jodidamente cansados"

Juego de tronos se emitió entre 2011 y 2019 y, pese a que fue un gran éxito, su final dividió a los fans. Casi cinco años después, Kit Harington ha vuelto a hablar sobre el desenlace, explicando el motivo por el que la ficción de HBO podría haberse torcido en sus últimos capítulos.

"Creo que si hubo algún defecto en el final de Juego de tronos es que estábamos todos tan jodidamente cansados que no podríamos haber seguido más", confesó el actor que encarnó a Jon Snow en una entrevista con GQ.

"Por eso entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y podría estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de que hubiera alguna alternativa. Miro fotos mías en esa última temporada y parezco exhausto. Parezco agotado. No tenía otra temporada para mí", añadió.

Harington aseguró que "todo el mundo tiene derecho a tener su opinión" en lo que respecta al controvertido final, y agregó: "Creo que se cometieron errores, en cuanto a la historia, tal vez hacia el final. Creo que hubo algunas opciones interesantes que no funcionaron del todo".

El personaje de Harington sobrevivió al final de Juego de tronos, e incluso se planteó hacer un spin-off centrado en el protagonista. Sin embargo, a principios de este año se confirmó que el proyecto había sido descartado.

"Lo que puedo decir es que fue HBO me dijo '¿considerarías esto?', mi primera reacción fue no", confesó sobre el spin-off. "Y luego pensé que podría haber una historia interesante e importante sobre el soldado después de la guerra. Sentí que podría quedar algo que decir y una historia que contar de una manera bastante limitada", añadió.

"Pasamos un par de años desarrollándolo. Y simplemente nada nos emocionó lo suficiente. Al final, me eché atrás y dije: 'Creo que si impulsamos esto más y seguimos desarrollándolo, podríamos terminar con algo que no es bueno. Y eso es lo último que todos queremos'", admitió.

El universo de Juego de tronos continúa con la precuela La casa del dragón, y en su entrevista con GQ, Harington confesó que no sigue la ficción. "Simplemente no puedo verla. Creo que para mí es que he pasado demasiado tiempo allí. Y les deseo todo lo mejor. He oído que es maravillosa y va muy bien. Pero no creo que vuelva a ver esa serie, y no creo que vuelva a ver Juego de tronos hasta dentro de algunos años", sentenció.