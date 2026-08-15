La Casa del Dragón revienta (otra vez) el canon de Juego de Tronos con un gran agujero de guion - HBO MAX

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Cuando George R. R. Martin criticó las licencias que La Casa del Dragón se estaba tomando respecto al material original advirtió del peligro de un "efecto mariposa": cambios en apariencia pequeños que pueden tener importantes consecuencias. Ahora, hay quien ha observado cómo una escena clave en el final de la temporada 3 podría haber causado un enorme agujero de guion en Juego de Tronos que se desviaría, en un aspecto muy importante, del canon de la saga.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el octavo episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón, la ahora emocionalmente inestable Rhaenyra exige al Septón Supremo que la unja como reina para que no queden dudas de su legitimidad frente al reaparecido ("resucitado" para algunos, incluso) Aegon. El líder religioso ratifica su lealtad al candidato de los Verdes y la Targaryen, que también ha derivado hacia una líder mucho más implacable y despiadada, ordena a Alyn que lo mate.

Rhaenyra sale entonces ante la multitud congregada en la plaza y se reafirma como legítima heredera de Viserys. Pero en su virogoroso discurso, la Targaryen no solo recuerda que su padre la nombró su sucesora, sino que además revela la profecía de la que le hizo partícipe y se autoproclama salvadora de la humanidad.

El personaje de Emma D'Arcy habla a los ciudadanos de la visión que tuvo Aegon el Conquistador que, pasada de generación en generación, auguraba la llegada de una gran amenaza a la que solo podría hacer frente un reino unido bajo el mandato de un Targaryen. La reina asegura ser "el príncipe que fue prometido" en la profecía, justificando así su derecho divino al trono.

Los eventos no se desarrollan de esta forman en la obra de Martin. De hecho, pese a la importancia que ha tenido el sueño de Aegon a lo largo de toda la serie y en especial en esta tercera temporada, se trata de un añadido de la ficción de HBO Max ya que, si bien se menciona en Juego de Tronos, no hay ninguna referencia a ella en Fuego y Sangre.

LA CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO DEBÍA SER UN SECRETO

Si ya hay quienes criticaban la excesiva importancia que se le había dado a la profecía en las anteriores entregas de La Casa del Dragón, su inclusión podía quedar bien integrada en la historia mientras se mantuviera como un secreto solo conocido por unos pocos Targaryen. No obstante, ahora que Rhaenyra la ha compartido con el pueblo llano, la Canción de Hielo y Fuego amenaza con convertirse en un agujero de guion, ya que en Juego de Tronos nadie parecía conocer su existencia.

Resulta difícil creer que la advertencia de Rhaenyra sobre un peligro llegado del norte no se propague como la pólvora, calando en la imaginación del pueblo llano y perviviendo en la memoria hasta los tiempos de Jon Snow y Daenerys Targaryen.

Por otro lado, también es cierto que la forma en que Rhaenyra habla de ella no es la más propicia y se podría aducir que la gente habría desechado sus palabras considerándolas delirios de otra Targaryen loca, perdiéndose así en la historia.