La Casa del Dragón 2x04: ¿Quiere Aemond matar a Aegon en la batalla de Reposo del Grajo?

El episodio 2x04 de La casa del dragón ya ha llegado a Max. La guerra entre los Negros y los Verdes ya se ha desatado y, provistos de sus bestias escupefuego, álgido, y ambos bandos se enfrentan en el capítulo en la batalla de Reposo del Grajo. Ewan Mitchell, que interpreta a Aemond, es uno de los protagonistas absolutos de esta contienda en la que toma decisiones muy polémicas. Ahora, el actor ha revelado algunos detalles detrás de esta épica lucha.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El asedio del castillo de Reposo del Gajo, un asentamiento de los Negros de una importancia menor que otros, es realmente una trampa. El cebo de una emboscada urdida por Ser Criston Cole y Aemond Targaryen a espaldas de todos, incluso del propio rey Aegon II, para "cazar" alguno de los dragones del bando de Rhaenyra.

Hasta allí acude Rhaenys a lomos de la veloz Meleys, la dragona conocida como 'la reina roja' que pretende arrasar con el ejercito enemigo. Y quien sale a su paso inicialmente no es Aemond y su colosal Vhagar como estaba planeado, sino el mismísimo rey que, montando a su flamante dragón Fuegosol, ha decidido desoír los consejos de su corte y acude a la batalla... para sorpresa del enemigo y también de sus propios comandantes.

Durante la batalla, en la que Rhaenys estaba a punto de derrotar a Aegon, Aemond aparece y le da su dragón, Vhagar, la orden Dracarys para atacar con fuego. Lo hace cuando tanto Rhaenys como su hermano Aegon estaban "a tiro". De hecho, la dragona de los Negros, la más rápida de Poniente, logra esquivar el fuego que termina derribando a un sorprendido y aterrorizado Aegon y a su dragón.

Luego, después de que Aemond y su dragón terminen con Rhaenys y Meleys tras una feroz batalla, Ser Criston Cole encontró al príncipe tuerto parado cerca de su hermano, que estaba inconsciente. Aemond tiene la espada en la mano... y no está claro si quiere envainarla o si estuviera a punto de terminar con su vida para siempre.

Y es que, tal y como sabrán los lectores del material original, en la novela de Martin el rey y su dragón sobreviven a la batalla, pero quedan muy maltrechos y tardan un año en recuperarse. Tiempo en el que Aemond ocupa el cargo de regente y acumula poder, tomando el mando de las operaciones bélicas en la guerra contra los Negros.

"Aemond y Vhagar son una pareja poderosa. Están ahí para sorprender a la audiencia, está en su ADN. Aemond rsabe que lo que hace en los cielos en la Batalla de Reposo del Grajo cambia las cosas para siempre", asegura Mitchell en una entrevista a USA Today en la que asegura que, sin pleanarlo, el príncipe tuerto habría visto la oportunidade "matar dos pájaros de un tiro". "Es ciertamente intencional. Aegon estaba simplemente en su camino pero Aemond nunca hubiera planeado herir a su hermano. Aegon es una variable en la situación", afirma.

AEMOND NO ES "UN PSICÓPATA SIN SENTIDO"

En otra entrevista con TV Line, Mitchell ha hablado sobre las verdaderas intenciones de Aemond, y si realmente planeaba acabar también con su hermano. "Lo que se ve al final del episodio 4 fue muy intencional. Está muy sereno en ese momento y muy seguro de lo que hizo. Si creía o no que Aegon era solo un daño colateral en ese momento es otra cosa. Tal vez no quemó intencionalmente a Aegon en ese momento... o no planeó hacerlo, porque Rhaenys siempre estuvo ahí", dijo excusando la decisió de su personaje.

"Pero plantea el argumento de si Aegon fue simplemente un daño colateral y estaba en su camino... La primera vez que lo hace, fue un error. Deja que las emociones se apoderen de él. Lo que ves al final del episodio 4 me hace pensar que las palabras de Otto Hightower son ciertas al comienzo de la temporada 2, 'Debes controlar tus emociones, Aemond'. Y tal vez lo hizo, un poco", añadió.

El actor señaló que Aemond no es "un psicópata sin sentido", sino más bien "bastante calculador", dejando caer que su ataque contra su hermano podría ser intencinado, pero solo hasta cierto punto. "Aemond es ese personaje que no sabes lo que está pensando. Podría estar mirando a alguien, pensando en que quiere prepararle una buena comida e invitarlo a una cita. O podría estar mirándolo, pensando en cómo quiere cocinar a esa persona y llevar a Vhagar a una cita. No sabes en qué, pero sí sabes que está pensando", agregó.

Además, el intérprete también analizó cómo se siente Aemond tras acabar con Rhaenys, y si es posible que sienta remordimientos por el asesinato. "Creo que, si los tiene, sin duda nunca lo mostrará, o al menos no dejará que nadie lo vea", señaló. "En el mundo de Aemond, el amor es debilidad y la pasión es debilidad", matizó.

En la entrevista, Mitchell también habló sobre la alianza entre Aemond y Ser Criston. "Esa es la cuestión respecto a dónde residen sus verdaderas lealtades. Realmente no sabemos para qué lo está haciendo ni hasta dónde está dispuesto a llegar, y hasta ahora ha llegado bastante lejos. Está Aegon, quien dijo que no desea gobernar. Puede ver lo lucrativo que resulta para los miembros del pequeño consejo: alguien que no tiene ambiciones", expuso.

"Pero si a eso le sumamos el hecho de que Aemond, alguien de quien se podría argumentar que tiene una ambición, de quien se podría argumentar que tiene una agenda política, eso podría ser algo un poco más difícil de controlar para el consejo privado del rey. Creo que Aemond y Cole están muy alineados la mayor parte del tiempo. Pero estoy ansioso por que la gente vea cómo cambia esa relación", adelantó.