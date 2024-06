La Casa del Dragón 2x01: ¿Quién es Alyrie Florent?

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Este lunes 17 de junio llegó a HBO Max la temporada 2 de La Casa del Dragón, spin-off de Juego de tronos. En el primer episodio, Alicent Hightower (Olivia Cooke) menciona a Alyrie Florent, un personaje desconocido en la serie y que parece ser muy importante para la protagonista.

En el primer capítulo, Alicent va al Gran Septo de Baelor y enciende velas en honor de tres personas. Es entonces cuando menciona los nombres de Alyrie Florent, Viserys Targaryen y Lucerys Velaryon. Los fans tienen la teoría de que Alyrie es la madre de Alicent y Gwayne, y la esposa de Otto Hightower, pero este personaje no aparece en los libros.

A lo largo de la serie, los personajes se refieren a Alyrie, pero no por su nombre. En la temporada 1, Daemon insulta a Otto recordándole que su esposa falleció recientemente y se ofrece a compartir la suya. Más tarde, cuando Otto habla sobre las perspectivas de matrimonio con el rey Viserys, revela que no envidia al rey por verse obligado a volverse a casar después de perder a su propia esposa. En una ocasión, incluso dice que Alicent se parece a Alyrie.

Aunque no hay información en los libros sobre la madre de Alicent, la actriz que interpretó a Alicent en su versión más joven en la temporada 1, Emily Carey, reveló en el podcast House of the Dragon que pudo crear su propia historia de origen.

"Tuvimos todo este asunto sobre dónde está la madre de AlicenBt. ¿Quién es ella? ¿Quién era ella? ¿A dónde fue? No está escrito en el libro. No está escrito en el guion. Entonces mencioné esto en la Comic Con, escribí un diario como mi personaje solo para conseguir una visión más profunda", relató.

"Y una cosa sobre la que pude escribir fue lo que le pasó a su madre. Y algo que decidimos como grupo, formado por Miguel Sapochnik, Ryan Condal, Rhys Ifans y yo, fue que su madre era religiosa. Esa fe es algo que Alicent lleva debido a esta conexión con su madre. Por eso creo que esa escena es tan importante, para mostrar ese lado de Alicent que siento que la gente no espera ver", agregó. De esta manera, la conexión entre la madre religiosa de Alicent y Alicent, quien enciende velas para los muertos antes de orar, se vuelve más clara.