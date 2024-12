Buenas noticias para la temporada 2 de El Pingüino y The Batman 2

Archivo - La serie de El Pingüino es mejor que The Batman

MADRID, 24 Dic.

El Pingüino conectará The Batman de Matt Reeves con su secuela, que se lanzará el 2 de octubre de 2026. Al margen de esta nueva película, parece que la serie de HBO Max podría tener una segunda temporada, tal como ha revelado recientemente Reeves.

En una entrevista con Variety, Reeves desveló que, junto con la showrunner Lauren LeFranc, ya están planeando una posible segunda entrega. "Estamos hablando con Lauren sobre hacer otra temporada. Fue una experiencia especial. Me siento realmente afortunado. Estos personajes no me pertenecen; pertenecen al mundo. Todo se reduce a si puedes acercarte a ellos de una manera que exprese algo personal", declaró.

Zoë Kravitz, que participó en la entrevista junto a Reeves, agregó: "Creo que es por eso que la unión entre tú y Batman en este momento es una combinación increíble. Tienes la habilidad para trabajar con ideas intensas. Todos parecen muy humanos. Y es algo muy difícil de hacer".

En cuanto a la trama de la serie, probablemente se centraría en el ascenso al poder de Oz. Con Sofia ahora fuera de juego, hay posibilidades de que se presente un nuevo villano para poner a prueba a Oz.

Reeves está dispuesto a continuar la serie, algo que también dejó caer Colin Farrell recientemente en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Si hay una gran idea, y el guion es tan fuerte como lo fue en la primera temporada, por supuesto que lo haría", afirmó.

"Si estoy en la segunda y tercera película, estoy muy contento con eso. Odiaría volver y, de alguna manera, deshacer la buena voluntad que esta temporada ha creado con la gente. No siento ningún deseo de desenterrar este u aquel aspecto de Oz. Si se les ocurriera un diálogo de ocho horas que pudiera funcionar con el mundo de Matt, sin duda no me apresuraría, pero lo haría. Echaría un buen vistazo. Estaría abierto a ello", dijo el actor en otra entrevista con Collider.