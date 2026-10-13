Bryan Cranston y otras estrellas de Breaking Bad dicen adiós a R.J. Mitte: "Te echaré de menos, hijo" - CONTACTO
MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -
R.J. Mitte, actor que dio vida a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, falleció este lunes 12 de octubre a los 34 años. Aunque en un principio no se dio a conocer la causa de la muerte, recientemente sus representantes han confirmado que se trató de un suicidio. Tras la trágica noticia, tanto su padre en la ficción, Bryan Cranston, como otras estrellas de la icónica serie han querido rendir tributo al actor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.
"Escribo esto esta noche sumido en una profunda desesperación. R.J. Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido", expresó Cranston en sus redes sociales. "Lo conocí cuando solo tenía 14 años, al ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo", expuso, indicando que "nunca jamás permitió" que la parálisis cerebral con la que había nacido "fuera una excusa para nada".
"Afrontaba el exigente calendario de rodaje con gran determinación. Siempre escuchaba los consejos que le daban sus padres en la serie (Anna Gunn y yo), aunque, como buen adolescente, a veces los ignoraba con picardía para aprender por las malas... Era una de las estrellas de una serie de gran éxito, pero seguía siendo un niño", recordó el actor.
"Ese chico aún tenía mucho que aprender cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco le vimos convertirse en un actor realmente excelente", añadió el intérprete, señalando cómo Mitte "aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad" y remarcando la gran pérdida que supone su muerte.
Cranston valoró además como "especialmente devastador saber que se quitó la vida". "¿Por qué? Hace solo unas semanas nos estábamos enviando mensajes para ver cuándo podríamos quedar a comer", reveló, preguntándose si "esa comida habría cambiado su futuro". "Pero sí sé que le quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de todos esos años en la serie, y también después de que se apagaran los focos de Breaking Bad... Te echaré de menos, hijo", escribió.
El intérprete terminó el texto pidiendo "a cualquiera que esté pensando en suicidarse" a llamar a la línea de prevención del suicidio y buscar ayuda.
TRIBUTO DE AARON PAUL, DENNIS NORRIS Y MÁS COMPAÑEROS DE BREAKING BAD
Cranston no ha sido la única estrella de Breaking Bad que ha expresado un profundo pesar ante el fallecimiento de Mitte. Aaron Paul, que encarnó a Jesse Pinkman en la serie, expuso en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter que la noticia le había dejado "desconsolado". "RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos. Y a quienquiera que esté leyendo esto, por favor, que sepa que es querido y que no está solo. Recuérdalo siempre", escribió.
Dean Norris, que interpretó a Hank Schrader, el tío de Walter White Jr., expuso en redes sociales cómo, a pesar de que Mitte no daba vida a su hijo, siempre lo cuidó en el plató. "Era un chico encantador y lo echaremos mucho de menos. Es tan desgarrador que no me lo puedo creer. Estoy pensando en él y en su familia", agregó.
Por otro lado, compañeros de reparto de Mitte en otras ficciones, como Marlee Matlin o Lea Thompson, que coincidieron con él en la serie Cambiadas al nacer, también le han dedicado unas palabras. "Tengo el corazón destrozado. Nunca habrá otro como R.J. Mitte. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Descansa en paz", expresó Maitlin, mientras que Thompson hizo hincapié en que "era alegre, profesional, amable y muy, muy bueno".