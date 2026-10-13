Confirmada la causa de la muerte de R.J. Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad - CONTACTO

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

R.J. Mitte, actor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad que interpretó a Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston en la serie Breaking Bad, falleció este lunes 12 de octubre, a los 34 años. Ahora, se ha dado a conocer la causa de la muerte.

Según recoge Variety, el representante de Mitte ha confirmado que el actor se suicidó, tal y como ya había apuntado TMZ a partir de las declaraciones de un funcionario del condado.

"Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad R.J. Mitte", expresaron los representantes del intérprete en un comunicado emitido el lunes. "Basándose en su propia experiencia como persona con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel [Walter White Jr.] y creó una plataforma dedicada a la sensibilización sobre la discapacidad y la inclusión", continúa el texto.

CARRERA DE MITTE, MÁS ALLÁ DE BREAKING BAD

Nacido el 21 de agosto de 1992 y criado en Jackson, Misisipi, Mitte llegó a Hollywood en 2006 y, un año más tarde, apareció en los créditos en un episodio de Hannah Montana. Diagnosticado de parálisis cerebral a la temprana edad de 3 años, el actor saltó a la fama por dar vida a un personaje con la misma afección, Walter 'Flynn' White Jr., el hijo de Walter White (Bryan Cranston) y Skyler White (Anna Gunn) en Breaking Bad.

Después de su papel en la icónica serie de Vince Gilligan, Mitte participó en filmes modestos como House of Last Things, Los invasores, Ríos de sangre, Standing Up for Sunny o The Oak Room y en series como Now Apocalypse o Los guardianes de la justicia. En 2025, apareció en el drama metacinematográfico Westhampton, escrito y dirigido por Christian Nilsson. Actualmente, el actor tenía varios proyectos en distintas fases de producción y se encontraba promocionando Talking to Strangers.