Muere R.J. Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad, a los 34 años

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

R.J. Mitte, actor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad que interpretó a Walter White Jr., el hijo del personaje de Bryan Cranston en la serie Breaking Bad, ha fallecido a los 34 años.

Mitte falleció el lunes en Brownsville, Texas, según anunciaron sus representantes. "Con profunda tristeza comunicamos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad R.J. Mitte", informaron en un comunicado. No se ha revelado la causa de la muerte, pero TMZ informó de que se suicidó, según un funcionario del condado.

Nacido el 21 de agosto de 1992 y criado en Jackson, Misisipi, a Mitte le diagnosticaron parálisis cerebral cuando tenía 3 años. Llegó a Hollywood en 2006 y, un año más tarde, apareció en los créditos en un episodio de Hannah Montana.

La fama le llegó con su interpretación de Walter 'Flynn' White Jr. en 56 episodios de Breaking Bad a lo largo de las cinco temporadas de la serie de AMC. Entre 2008 y 2013 Mitte dio vida al hijo de los personajes de Bryan Cranston y Anna Gunn en el drama de Vince Gilligan, considerada una de las mejores series de televisión de todos los tiempos.

Al igual que su personaje en Breaking Bad, Walt Jr., Mitte padecía parálisis cerebral. Su destacada actuación contribuyó a visibilizar esta condición y, a lo largo de su carrera como actor, abogó por la representación de las personas con discapacidad en Hollywood. inspirándose en su propia experiencia vital.

Tras el fin de la serie, participó en filmes modestos como House of Last Things, Los invasores, Ríos de sangre, Standing Up for Sunny o The Oak Room. Su último trabajo data de 2025, en el drama metacinematográfico Westhampton escrito y dirigido por Christian Nilsson.