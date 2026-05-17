Bryan Cranston anticipa una salvaje escena con Madonna en la temporada 2 de The Studio - CONTACTO

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

The Studio, la aclamada sátira televisiva sobre los entresijos de Hollywood creada y protagonizada por Seth Rogen, regresará a Apple TV con su segunda temporada. Bryan Cranston ha anticipado que tendrá una salvaje escena con Madonna en esta nueva entrega de la serie.

"En la próxima temporada de la serie, haré algo delante de Madonna", afirmó Cranston a Access Hollywood. "En una prueba de verdad o reto, y es un reto. Hago algo que puede disparar mucho mi credibilidad callejera o destruir mi carrera. Una de las dos cosas", sostuvo.

"Pero te aseguro que acabaréis diciendo: '¡Dios mío!'. Vais a estar viéndolo así", añadió el protagonista de Breaking Bad, llevándose las manos a la cara. "Y no vais a poder creéroslo", aseguró. De este modo, Cranston da a entender que la secuencia con Madonna en la temporada 2 de The Studio será memorable e impactante.

"Es una persona extraordinaria. Quiero decir, es Madonna", declaró Cranston. "Es una de las personas más famosas del mundo entero. Estábamos en Venecia, Italia, rodando dos episodios allí. Fue uno de esos momentos que no te llegas a creer. Piensas: '¡Mira dónde estamos, con Madonna!'", sentenció el actor.

LA EXPERIENCIA DE CRANSTON RODANDO CON MADONNA

"Trabaja muy duro. Su ética de trabajo es increíble", continuó Cranston, que volvió a interpretar a Hal en el regreso de Malcolm in the Middle. "Y era divertida, aportaba ideas y se lo tomaba todo con muy buen humor. Estuvimos allí hasta las 3, 4 o 5 de la mañana a veces, y ella seguía allí con nosotros. Así que solo puedo decir cosas muy buenas de ella", finalizó Cranston sobre su experiencia rodando con la cantante de temas como 'Like a Virgin', 'Hung Up', 'Music' o 'Hollywood'.

Madonna ya adelantó su participación en los nuevos episodios de The Studio en Instagram, donde se la fotografió en el mismo set que Seth Rogen, Kathryn Hahn y Julia Garner. "El trabajo italiano", rezaba la imagen publicada por la artista musical, donde aparecía leyendo un guion a bordo de una góndola en Venecia. Además, trascendieron varias fotografías de ella en el set de la ciudad italiana.

Se desconoce si Madonna se interpretará a sí misma, como ya hicieron varios invitados de la primera temporada, o si encarnará a un personaje ficticio. En cualquier caso, su fichaje encaja con una de las grandes señas de identidad de The Studio, como son los cameos de alto perfil.

Martin Scorsese, Charlize Theron, Zoë Kravitz, Ted Sarandos o Ramy Youssef son algunos de los muchos nombres que aparecieron en el proyecto. La ficción se convirtió además en la comedia debutante más premiada en la historia de los Emmy tras alzarse con 13 galardones por su primera temporada. Además, la participación de Madonna en The Studio supondrá su primera interpretación en una ficción de imagen real en 24 años.

En 2002 asumió tanto el papel protagonista de Barridos por la marea, película dirigida por Guy Ritchie, como un pequeño papel en Muere otro día. Por otro lado, Venecia ocupa un lugar especial en su trayectoria profesional, pues fue allí donde rodó en 1984 el videoclip de Like a Virgin.

The Studio sigue a Matt Remick, el nuevo responsable de Continental Studios, un estudio ficticio que intenta mantener vivo y relevante el cine mientras su equipo se ve atrapado entre las exigencias corporativas, los egos de las estrellas y la presión de sacar adelante grandes películas. Seth Rogen no solo encabeza el reparto, sino que también ejerce como cocreador, guionista, director y productor ejecutivo.