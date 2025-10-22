Tenso tráiler de Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad y Better Call Saul

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Pluribus, la nueva serie de Vince Gilligan, creador de títulos tan aclamados como Breaking Bad y su spin-off Better Call Saul, llegará a Apple TV próximo viernes 7 de noviembre. A poco más de dos semanas para su estreno la plataforma ha lanzado un tráiler protagonizado por Rhea Seehorn en el que la persona más desgraciada del planeta tiene la titánica tarea de salvar al mundo... de la felicidad.

El avance, de dos minutos de duración, comienza presentando a Carol (Seehorn), la persona más infeliz sobre la faz de la Tierra. Todo empieza a torcerse cuando un día todo el mundo parece dispuesto a hacerle feliz. "Queremos hacerte feliz", le dice una extraña mujer demasiado sonriente. Poco a poco Carol se dará cuenta de que ocurre algo extraño... todo el mundo es demasiado feliz. "¿Cómo puedo deshacer esto?", pregunta la protagonista a la única mujer que hay en el avión.

"Descubriremos qué es lo que te hace diferente", le dice en un momento dado un extraño científico ante una incrédula que pregunta el por qué. "Para que te unas a nosotros", sentencia el hombre. A partir de entonces el objetivo de Carol será salvar al mundo de esa extraña "felicidad".

Pribus ya ha sido renovada por una segunda temporada. Además de Seehorn, la serie está protagonizada por Karolina Wydra (Sneaky Pete) y Carlos-Manuel Vesga (Secuestro del vuelo 601). La serie cuenta con la aparición como estrellas invitadas Miriam Shor (American Fiction) y Samba Schutte (Nuestra bandera significa muerte).

Pluribus es una producción de Sony Pictures Television, y cuenta con Gilligan, Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski y Jeff Frost como productores. Jenn Carroll y Trina Siopy son coproductoras ejecutivas. Los dos primeros episodios de la serie se estrenarán el viernes 7 de noviembre y el resto de las 9 entregas que componen la temporada irán llegando de forma semanal hasta el 26 de diciembre.