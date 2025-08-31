La directora de Eternals explica el verdadero motivo de su fracaso: "Era muy peligroso"

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2021, Eternals pasó a la historia marvelita como una de las peores películas de la Casa de las Ideas de los últimos años. Ahora, Chloé Zhao, directora de la cinta, ha revelado lo que aprendió de la experiencia, mencionando además la falta de "limitaciones" como un gran peligro.

"Eternals contaba con una cantidad ilimitada de dinero y recursos", explicó la cineasta en una entrevista concedida a Vanity Fair, comparando la superproducción con su último proyecto, Hamnet, donde solo se podían permitir "una esquina" para representar Stratford. "Eternals no tenía muchas limitaciones, y eso es bastante peligroso. Como solo tenemos esa esquina [en Hamnet], de repente todo cobra significado", argumentó.

En todo caso, la realizadora aseguró que la cinta del UCM le había preparado para Hamnet en términos de "creación del mundo". "Antes de eso, solo había hecho películas que existían en el mundo real. También aprendí qué hacer y qué no hacer, qué es realista y qué no lo es", señaló.

Aunque en principio Eternals iba a llegar a los cines en noviembre de 2020, la pandemia retrasó su estreno casi un año, una circunstancia que, según declaró Zhao en una entrevista concedida a Empire en 2022, podría haber influido en su mala recepción. "Se planeó que Eternals se estrenara poco después de Endgame, y no en un momento en el que todo el mundo estaba pasando por una crisis existencial", apuntó. La cineasta también mencionó la fusión de su propio estilo cinematográfico con el de Marvel como una fuente de división entre el público.

En cuanto a Hamnet, el primer largometraje que Zhao dirige desde Eternals, este se presentará en septiembre, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero no llegará a los cines españoles hasta el 23 de enero de 2026. Basada en la novela homónima de Maggie O'Farrell, el filme narra la historia de Agnes, esposa de William Shakespeare, mientras trata de superar la pérdida de su hijo. La cinta está protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.