A dos semanas de su estreno y pocos días después del lanzamiento del tráiler, Marvel Zombies, la sangrienta serie animada del Universo Cinematográfico Marvel, ha revelado nuevas imágenes que ponen el foco en dos antagonistas: una Wanda Maximoff convertida en no muerta y un Namor igualmente corrompido, reforzando el tono distópico del proyecto.

Los fotogramas, compartidos por Marvel Studios en redes sociales, consolidan una atmósfera sombría y sitúan a la Bruja Escarlata como una entidad desatada, mientras Namor se perfila como un ser monstruoso.

Esta dupla parece mover los hilos del caos frente a una resistencia diezmada de la que forma parte Blade, que, como es el caso de Thanos, también protagoniza las instantáneas con su momento más impactante del pasado avance.

Las nuevas imágenes llegan tras el lanzamiento de, además del póster, fotogramas que compartían un mejor vistazo a macabras situaciones del tráiler como un Spider-Man decapitando varios zombies con sus telarañas o un temible Capitán América liderando una horda de no muertos:

El material promocional, junto al tráiler, se aleja del estándar familiar del estudio: violencia explícita, acción de alto voltaje y humor ácido en un mundo arrasado por la plaga. La calificación TV-MA anticipa gore y tensión sostenida, y el adelanto muestra combates sangrientos con héroes zombificados y planos que subrayan la brutalidad del apocalipsis. Las coreografías de la acción priorizan la contundencia con decapitaciones y cuerpos cercenados, marcando diferencias respecto a otras series de la casa.

La premisa prolonga el universo presentado en ¿What If... Zombies?!, donde un grupo desesperado de supervivientes descubre la clave para acabar con los poderosos no muertos, y condensa su arco en una miniserie de cuatro episodios de 30 minutos. Marvel confirma el estreno de toda la serie para el 24 de septiembre en Disney+ y encuadra el proyecto como un evento autocontenido.

En la narración, Blade se perfila como pieza clave, pues el expeditivo cazador de vampiros emplea sus habilidades junto a un reducido equipo de héroes como Red Guardian, Ms. Marvel y Viuda Blanca para plantar cara a cuantos zombies se crucen en su camino. Empuña una espada que alberga el poder de Khonshu y, por su aspecto, el antihéroe parece haber tomado el manto de Marc Spector como Caballero Luna.

Dirigida por Bryan Andrews y con Zeb Wells al frente del guion, el reparto reúne a figuras del UCM que retoman sus papeles como Elizabeth Olsen (Wanda/Bruja Escarlata), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Tessa Thompson (Valkyrie), Simu Liu (Shang-Chi), Awkwafina (Katy), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Wyatt Russell (U.S. Agent), Randall Park (Jimmy Woo), Iman Vellani (Ms. Marvel) y Dominique Thorne (Ironheart).

El caso de Blade es diferente, pues el personaje debuta en animación tras años de incertidumbre sobre su película de acción real, pero con Todd Williams como voz en lugar de Mahershala Ali, actor que lo interpretará en el largometraje.