Sangriento tráiler de Marvel Zombies con Blade enfrentándose a Vengadores de ultratumba

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

El 24 de septiembre desembarcará en Disney+ Marvel Zombies. Mientras se acerca la fecha de estreno, un bestial tráiler muestra a Blade el cazavampiros enfrentándose a unos Vengadores de ultratumba.

Las imágenes arrancan con un zombie saliendo de un pantano siendo alcanzado por una certera flecha. Es entonces cuando el adelanto muestra a las hordas de no muertos causando todo tipo de estragos a su paso.

Seguidamente se descubre que héroes como Hawkeye, Okoye, Pájaro cantor e incluso Steve Rogers, el Capitán América, son ahora zombies sedientos de sangre. "Todos los Vengadores están muertos y vendrán a por nosotros", asegura Yelena Belova (Florence Pugh) a los miembros de la resistencia.

"De acuerdo, salvemos el mundo", responde Jimmy Wu (Randall Park), quien ya se dejó ver en WandaVision. Instantes después, Namor, o, mejor dicho, su versión zombie, entra en escena, disponiéndose a combatir en una arena.

Pero el formidable rival del príncipe atlante -interpretado por Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever- es Blade (Todd Williams). Así pues, el expeditivo cazavampiros emplea sus habilidades para enfrentarse con su reducido equipo de héroes, entre ellos Red Guardian (David Harbour), Ms. Marvel (Iman Vellani) y Viuda Blanca, a cuantos zombies se crucen en su camino.

Esto incluye a las legiones atlantes de Namor o a la versión zombie de Ghost, que termina siendo descuartizada sin dificultad por Blade, quien empuña una espada que alberga el poder de Konshu, y por su aspecto, el antihéroe parece haber tomado el manto de Marc Spector como Caballero Luna.

Las imágenes también muestran que Thanos, empuñando su Guantelete del Infinito, es también ahora un zombie y otros héroes como Spider-Man, al que volverá a interpretar Tom Holland en Brand New Day, que verá la luz el 31 de julio de 2026, Doctor Strange, Thor o Black Panther se sumarán a la desencarnada lucha contra los zombies.

Creada por Zeb Wells, Marvel Zombies también cuenta en su elenco de voces original con Simu Liu y Awkwafina retomando sus respectivos roles como Shang-Chi y Katy, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, Dominique Thorne como Riri Williams/Ironheart, Tessa Thompson como Valkyria y Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man.