¿Por qué ha cambiado The Boys 2 al hijo de Patriota?

El hijo de Patriota en la temporada 1 y 2 de The Boys - AMAZON PRIME VIDEO

La 2º temporada de The Boys ha traído de vuelta a todo el reparto principal de los primeros episodios, incluyendo a Karl Urban (Carnicero), Anthony Starr (Patriota) y Jack Quaid (Hughie), además de incorporar nuevas caras como Aya Cash (Stormfront) o Giancarlo Esposito. Sin embargo, el actor que interpreta al hijo de Patriota ha cambiado de una temporada a otra. ¿Por qué?

Al final de la 1ª temporada se reveló que la mujer de Butcher, Becca, sigue con vida y ha tenido un hijo de su archienemigo Patriota. El cliffhanger del último episodio mostró al joven Ryan Butcher iluminando sus ojos en rojo, dando a entender que ha heredado algunos de los poderes de su padre por genética, algo que Vought consideraba imposible.

En ese momento, Ryan Butcher estaba interpretado por el actor Parker Corno, que en el momento de la filmación tan sólo había acumulado otro trabajo como intérprete, mientras que en los nuevos episodios se ha sustituido por el actor Cameron Crovetti (Pequeñas Mentirosas), y ésta sustitución se puede deber a varios factores.

Por un lado, cuando Corno filmó sus escenas en la 1ª temporada, aún no se sabía si The Boys iba a ser renovada. Esto quiere decir que el rol que él aceptó era el de "niño de ocho años", más un cameo que un personaje real. No fue hasta que se confirmó la nueva temporada que se supo que el hijo de Patriota iba a tener más protagonismo, y por lo tanto una actuación más exigente.

Elegir a un actor igual de joven, pero con más experiencia, es algo que el personaje pedía, ya que en la 2ª temporada Ryan tendrá que lidiar con su cruel padre superheróico, mientras descubre sus propios poderes.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que entre la filmación de una temporada y otra han pasado varios meses, e incluso un año. Es posible que Corno simplemente haya crecido demasiado para que no se note, y Amazon haya decidido sustituirlo de cara no sólo a ésta temporada, sino a las siguientes.