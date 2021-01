¿Dónde encaja cronológicamente WandaVision Bruja Escarlata y Visión en el timeline de Marvel?

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

El arranque de Bruja Escarlata y Visión ha causado furor entre los fans de Marvel, que llevan más de un año esperando el inicio de la Fase 4, retrasada a causa del coronavirus. Y más allá de especulaciones y teorías sobre qué está pasando con la pareja protagonista, muchos se preguntan dónde encaja WandaVision dentro del timeline del UCM. Y la clave está en Mónica Rambeau, el personaje interpretado por Teyonah Parris.

La primera y hasta ahora última vez que el público vio a Mónica Rambeau fue en Capitana Marvel, cuando aún era una niña. Pero ha crecido y ahora está junto a Wanda y Visión en el idílico pueblo de Westview. Eso quiere decir que ha pasado un tiempo considerable, al menos casi dos décadas, desde los eventos relatados en la película en solitario de Carol Danvers.

Esto da una idea aproximada del lugar que ocupa la primera serie de Marvel Studios en el timeline. Pero además, la actriz Teyonah Parris ha señalado dónde encaja exactamente la ficción en la cronología marvelita.

Las teorías apuntaban a que Bruja Escarlata y Visión podría ser o bien una secuela de Vengadores: Endgame o bien una precuela, ubicada después de Infinity War pero antes de la batalla final con Thanos. Ahora, la duda ha sido resuelta. "WandaVision tiene lugar justo después de los eventos de Endgame", aseguró Parris a TV Line. "Y para Mónica obviamente es años después de cuando la vimos de niña en Capitana Marvel".

La actriz, una de las últimas incorporaciones al UCM, continúa explicando que en la serie "podremos averiguar qué ha sucedido con ella en esos años, cómo ha crecido y evolucionado", y que su historia es una pieza clave en toda la locura que se está desatando en Bruja Escarlata y Visión. "Simplemente no tiene sentido", recuerda Parris sobre el momento en el que hizo la audición para la serie. "Me dieron un guion y simplemente no lo entendí", aseguró.

Lo más interesante aquí es el hecho de que, si Bruja Escarlata y Visión tiene lugar después de Endgame, el androide protagonista está muerto, ya que fue aniquilado por Thanos en Infinity War. Además, como su muerte no formó parte del chasquido, la conocida como Decimación, sino que Thanos lo mató antes para conseguir la gema de la mente, Visión no regresó a la vida junto al resto de los que se convirtieron en cenizas... como sí hizo Wanda.

Lo que está claro es que algo muy malo está pasando en la cabeza de Wanda Maximoff, y más allá de su propia locura, alguien la está controlando para sus propios planes.

La pregunta, tal y como dijo la voz de la radio en el capítulo 2, es: "¿quién le está haciendo eso a Wanda?". Para averiguarlo habrá que esperar a los próximos episodios de Bruja Escarlata y Visión, que se estrenan cada viernes en Disney+ hasta el 5 de marzo.