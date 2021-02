Los Bridgerton temporada 2: Uno de los protagonistas adelanta la fecha de estreno

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Sin duda, el público se ha quedado con ganas de más Bridgerton. La popular serie de Shondaland es uno de los grandes éxitos de Netflix, con más de 60 millones de visionados en todo el mundo, solo en su primer mes. Con la reciente confirmación oficial de la plataforma para una segunda temporada, muchos fans se preguntan cuándo se estrenará. Jonathan Bailey, el mismísimo Anthony, ya ha declarado que esperar verla estrenada en estas Navidades.

En una entrevista para Entertainment Weekly, el protagonista de la segunda temporada ha expresado su deseo de que los nuevos episodios también se estrenen en la época navideña, como ya sucedió con la primera tanda de capítulo. "Todos volveremos para que haya más romance, con suerte, en la próxima Navidad", declaró el actor.

No obstante, lo que ha comentado el actor no es una fecha oficial, pues el rodaje de la segunda temporada aún no ha comenzado, tal y como el propio Bailey comenta en otra respuesta de la entrevista, relacionada con las patillas de su personaje, pues para los primeros capítulos, el intérprete lució las suyas propias.

"Cuando tengamos una fecha de inicio de rodaje concreta, podré prepararme [para dejarse las patillas]. Pero, ¿quién sabe cuándo terminaremos este año? Cada estación es distinta. A lo mejor me dejo también bigote o perilla", explicó.

Las fiestas navideñas fueron un amuleto de la suerte para 'Los Bridgerton', aunque todo depende del inicio del rodaje y, sobre todo, de que no surja ningún contratiempo durante las grabaciones, pues la pandemia del COVID-19 ha provocado más de un retraso en la filmación de otras producciones. Aun así, sea cual sea la época en la que se estrene, la segunda temporada ya es una de las más esperadas por el público.