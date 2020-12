El final de Los Bridgerton, explicado: ¿Quién es Lady Whistledown?

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Y Shondaland triunfó en la Inglaterra de la Regencia, 'Los Bridgerton' se ha convertido en una de las sensaciones de Netflix. Basada en la saga de novelas de Julia Quinn, secretos, amores e intrigas han conquistado al público, fascinado por esta mezcla entre 'Orgullo y prejuicio' y 'Gossip Girl', ahora bien, ¿quién se esconde bajo el pseudónimo de Lady Whistledown?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como los espectadores ya sabrán, el enigma sobre la identidad de Lady Whistledown domina gran parte de la intriga de los ocho episodios de la temporada, especialmente porque su afilado boletín desgrana detalles íntimos de la alta sociedad, siendo fuente de escándalos y rumores, siendo la joven Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la heroína de la ficción, una de las principales perjudicadas.

Fue en el último episodio cuando pudo conocerse la identidad de la susodicha, pues la misteriosa figura se quita la capucha para desvelar que Whistledown es Penelope Fatherington (Nicola Coughlan), la hija más del barón Featherington (Ben Miller), que en la ficción es también una de las muchachas casaderas que busca esposarse con el hijo de una familia de alta alcurnia.

Pese a las revelaciones, esto no impide que el matrimonio de Daphne con el Duque de Hastings (Regé-Jean Page) salga adelante, cosa que no fue fácil, pues inicialmente Simon le confesó a Daphne que no podía tener hijos por una promesa que le hizo a su padre. Sin embargo, esto le hizo pensar a la joven Bridgerton que el motivo real era por ser estéril.

Esto provoca una serie de desavenencias y malentendidos entre ambos, que llegan hasta el episodio final, cuando Daphne descubre la verdad por la que el duque evitaba concebir descendencia. Finalmente, bajo una lluvia torrencial, la joven Bridgerton le confiesa su amor, sin importarle que no sea perfecto. Esto culmina en un final feliz, pues ambos acaban teniendo un hijo.

Todo lo contrario, le sucede al hermano mayor de Daphne, Anthony (Jonathan Bailey), el cual pasó buena parte de la primera temporada intentando reconciliarse con Siena Rosso (Sabrina Bartlett). Finalmente, Siena rompe definitivamente su noviazgo con él, dejando al vizconde de Bridgerton sin esposa.

Un final medianamente feliz es el de Marina (Ruby Parker), prima de los Featherington. La joven intentó mantener oculto su embarazo durante toda la temporada, llegando a barajar el aborto. Finalmente, decide no hacerlo y tanto ella como su futuro bebé tienen un final feliz, pues contrae matrimonio con el hermano del padre de su hijo, protegiendo así su reputación.

Pese que se ha revelado la identidad de Lady Whistledown, quedan muchas incógnitas por descubrir, lo que hace que 'Los Bridgerton' pida a gritos una segunda temporada, no confirmada aún. Pese a su abrumador éxito, no hay nada asegurado hasta que Netflix se pronuncie oficialmente. Sin duda, una intriga más para los fans.