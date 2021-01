Así será la temporada 2 de Los Bridgerton: Anthony, las abejas y 'El vizconde que me amó'

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Con la confirmación oficial de la segunda temporada de 'Los Bridgerton', de Netflix, llegó otra afirmación por parte de Lady Whistledown, que en los nuevos episodios "lord Anthony Bridgerton pretende dominar la temporada social", lo que reafirmaba lo que muchos fans intuían tras el final de la primera temporada, que la siguiente tanda adaptará la novela 'El vizconde que me amó'.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Justo antes de que apareciesen los créditos del episodio final, pudo verse a una pequeña abeja. Los fans que ya habían leído la saga literaria de Julia Quinn saben que la primera temporada adaptaba 'El duque y yo' y que, por lógica, la segunda entrega debía llevar a la pequeña pantalla el libro número dos.

Ahora que está confirmado que Anthony Bridgerton será el principal protagonista de la segunda temporada, es momento de recordar brevemente qué narraba 'El vizconde que me amó', el libro que más que posiblemente sirva de esqueleto argumental a los nuevos capítulos.

'El vizconde que me amó' está ambientada un año después de 'El duque y yo', en 1814. Aún muchas jóvenes casaderas buscan un marido de buena posición. En esa particular búsqueda del amor, lord Bridgerton se ha convertido en la pieza más codiciada. A pesar de que muchas doncellas suspiran por el caballero, él se fija en la única joven que no está interesada en él, Katharine Sheffield.

En este amor complicado, las abejas serán un factor importante, pues la señorita Sheffield es atacada por estos himenópteros en la novela. Por otro lado, estos insectos son uno de los principales temores del lord, pues su padre murió de una picadura de abeja cuando él tenía 18 años. De ahí, que muchos seguidores intuyesen que la segunda temporada adaptaba 'El vizconde que me amó'.

Habrá que ver cómo será la versión de esta novela. Por lo pronto, mirando más allá, siendo un total de ocho entregas de la saga literaria (cada uno protagonizado por un Bridgerton), podría ya intuirse cómo será la evolución de la serie en Netflix.