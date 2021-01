5 grandes incógnitas que ha dejado el final de Los Bridgerton

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Los Bridgerton es una de las sorpresas de la temporada de Netflix y se ha convertido en el mejor estreno de una serie en la historia de la plataforma. Netflix ya ha confirmado que la ficción de época de Shonda Rhimes tendrá una segunda temporada que estará centrada en lord Anthony Bridgerton y basada en la novela 'El vizconde que me amó'.

Pero antes de saltar al segundo libro, lo cierto es que el desenlace de la primera temporada de Bridgerton ha dejado 6 grandes incógnitas que, de una u otra forma, deberían ser resueltas en e nuevos episodios.

EL ORIGEN DE LADY WHISTLEDOWN

La serie revela que Lady Whistledown es Penelope Featherington, la hija menor de la familia. Ella es la encargada de escribir el diario repleto de escándalos sobre la alta sociedad. El final de la serie deja caer que "no hay un final a la vista para este autora", sugiriendo que Featherington aún tiene muchas cosas que contar en las nuevas temporadas. Pero la ficción no revela cómo Penelope se convirtió en escritora, algo que también podrían retratar los nuevos capítulos.

¿QUIÉN CONOCE LA IDENTIDAD SECRETA DE PENELOPE?

Lady Whistledown impone un horario estricto cuando entrega su columna: llega a la imprenta en un carruaje durante un gran evento para evitar sospechas, le da sus escritos a los trabajadores y se va. Esto significa que el conductor del carruaje conoce su identidad, y quizás también los trabajadores de la imprenta. Pero, ¿quién más está al tanto del secreto de Penelope? Por el momento esta es una de las grandes incógnitas de la historia.

LA HERENCIA

El lord es un hombre adicto al juego y desperdicia la fortuna familiar en combates de boxeo, privando a sus hijas de sus dotes. Las cosas mejoran cuando es capaz de convencer a Will, el boxeador, de que ayude a amañar la pelea a su favor, pero dos corredores de apuestas descubren su engaño y lo matan. Como la ficción se desarrolla en 1813, Lady Featherington no puede heredar sus propiedades por ser mujer y reacciona con angustia cuando la doncella le entrega un papel con el nombre del heredero escrito. Sin embargo, los espectadores no conocen todavía su identidad.

LA AMISTAD DE PENELOPE Y ELOISE

Penelope y Eloise son grandes amigas pero la ficción no aclara si Eloise conoce su identidad secreta. En una secuencia Eloise se encuentra con el carruaje de Lady Whistledown y trata de proteger su identidad, dejando en el aire si lo que realmente quiere es hacer un favor a su amiga o defender el anonimato de Lady Whistledown.

EL FUTURO DE DAPHNE Y EL DUQUE

Daphne consigue tener a su primer hijo pese a la promesa del duque de no ser padre. Cuando nace el bebé el duque bromea asegurando que deben elegir un nombre que empiece con la letra A, como un guiño a los nombres de los ocho hermanos Bridgerton. Esta broma parece sugerir que la pareja podría tener hasta siete hijos más, algo que también podría tratar una segunda temporada.