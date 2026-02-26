Archivo - ¿Tiene Los Bridgerton Temporada 4 Escena Post-Créditos? - NETFLIX - Archivo

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de Los Bridgerton ha llegado a su fin con el estreno de sus últimos cuatro episodios, dando un cierre a la historia de amor del segundo hijo de la aristocrática familia, Benedict, y la hija ilegítima de un conde, Sophie. Tras esperar casi un mes para la llegada de la segunda parte de la cuarta temporada, los fans están ansiosos por saber más de los personajes de Luke Thompson y Yerin Ha, por lo que muchos se preguntan: ¿tiene la temporada 4 de Los Bridgerton escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes, particularmente en Marvel Studios. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como último ejemplo que incluía dos tras su desenlace.

También han sido una herramienta usada en filmes de otros muchos géneros y sagas como como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Toy Story, Jurassic World, Matrix, Transformers, Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

En las series también han incluido escenas post-créditos... y no solo en títulos de Marvel (Wandavision o Loki) y DC (El pacificador), también en producciones de Netflix como El Juego del Calamar, Cobra Kai o Stranger things.

No obstante, Netflix no ha convertido las escenas post-créditos en su norma, usándolas solo de vez en cuando. De hecho, las anteriores tres entregas de Los Bridgerton carecían de metraje extra, una tradición con la que ha roto la más reciente tanda de episodios.

Cabe decir que la cuarta temporada de Los Bridgerton sí cuenta con una escena que se desarrolla tras el primer fundido a negro, a mitad de créditos. Sin entrar en 'spoilers', la escena no es un simple guiño divertido, sino que se trata de una extensión de la historia de varios minutos que muchos estarán encantados de ver.