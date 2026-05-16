Berlín y el futuro de La Casa de Papel: ¿Habrá temporada 3 sin Pedro Alonso? - NETFLIX

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

Ya está en Netflix Berlín y la dama del armiño, la segunda temporada de la precuela/spin-off de La casa de papel centrada en el personaje de Pedro Alonso. El actor anunció recientemente su decisión de no volver a encarnar a Andrés de Fonollosa, algo que sorprendió tanto a los creadores de la ficción como a sus compañeros de reparto y que hace harto improbable una tercera entrega... aunque no del todo imposible, teniendo en cuenta el final de esta.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La segunda temporada de la serie de Netflix comienza con Berlín y Damián discutiendo su próximo gran robo. Damián quiere hacerse con el misterioso contenido de las cajas de seguridad del banco de Marbella, convencido de que están repletas de dinero negro y lingotes de oro, mientras que su compañero, al desconocer el botín exacto, lo ve como un golpe poco atractivo. Además, sospecha que su amigo solo quiere evitar pasar solo la Navidad, ya que propone dar el golpe en Nochebuena.

La banda finalmente se atiene a los planes de Berlín, que se concretan con la oferta del duque de Málaga y el odio que enseguida le despierta este, pero el tema de Marbella surge un par de veces más, sobre todo porque Damián está convencido de que era mejor y más seguro.

En el último episodio, cuando la banda ya ha efectuado el doble robo al duque y Damián y Berlín reflexionan sobre la aventura, divididos entre la euforia por el éxito y el dolor por la muerte de Cameron, el personaje de Alonso le dice a su amigo que, si aún quiere, harán ese robo en Marbella, aunque primero necesita unas semanas para casarse.

EL FUTURO DE BERLÍN Y LA CASA DE PAPEL

El "trabajo en Marbella" vuelve a mencionarse poco después, en los últimos compases del episodio y la temporada, que intercalan fragmentos de la boda de Berlín y Candela con los créditos finales. Genoveva, que finalmente decidía dejar al duque, le propone a Damián pasar la Navidad en Japón y él comenta, aunque poco convencido, que tiene algo que hacer en Marbella. "Nos vamos a Sapporo", acaba diciendo el personaje de Tristán Ulloa, dando a entender que ha desechado finalmente la idea de las cajas de seguridad.

Así, aunque el robo de Damián podría haber ofrecido una excusa para una tercera temporada, la segunda queda lo suficientemente cerrada como para que esto no sea necesario. Los distintos miembros de la banda no tienen motivos para volver a delinquir en un futuro próximo: Damián empieza a superar su divorcio, Berlín comienza una nueva etapa de su vida junto a Candela, Keila y Bruce se reconcilian y se sugiere que Camille podría ser el nuevo interés amoroso de Roi.

Aparte de esta justificación narrativa, el hecho de que Alonso haya asegurado que no volverá a interpretar a Berlín hace que esta segunda temporada de la precuela/spin-off sea, con toda probabilidad, la última. No obstante, esto no significa un adiós al universo de La casa de papel pues Netflix ya ha asegurado que continuará.