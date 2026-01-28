Tráiler de Berlín y la Dama del armiño: La banda, a por el cuadro de Da Vinci con la explosiva Inma Cuesta

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -
Ya está aquí el nuevo tráiler de Berlín y la Dama del armiño, la nueva temporada de la precuela/spin-off de La casa de papel centrada en el personaje de Pedro Alonso y su nueva banda. Ambientada en Sevilla y con un cuadro de Da Vinci como objetivo, al menos en principio, esta nueva entrega estrenará en Netflix el próximo 15 de mayo.
El tráiler, de menos de dos minutos de duración, presenta las líneas maestras del nuevo golpe que hará que Berlín agrupe a su banda. Esta vez el atraco será en Sevilla y esconde un gran giro, ya revelado en el adelanto: fingir que van a robar la dama del armiño para en realidad desfalcar al Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín.
"Nos vas a llevar a todos a ese plan arriesgado por soberbia", reprende el personaje de Tristán Ulloa. Pero la prudencia y la modestia no han sido nunca señas de identidad de Andrés de Fonollosa y su ambición y sed de venganza son mucho más potentes. Tanto al menos como el explosivo nuevo personaje encarnado por Inma Cuesta que pondrá la vida de Berlín (aún más) patas arriba.
Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los autores de 'La casa de Papel' y protagonizada por Pedro Alonso (Berlin), Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) y Joel Sánchez (Bruce).
Esta temporada se incorpora a la banda Inma Cuesta, que da vida a Candela, una mujer que es "puro fuego" y que, según aseguró la propia actriz durante la presentación de contenidos de Netflix celebrada en Madrid a la que asistió CulturaOcio.com, irrumpirá en la vida del personaje de Pedro Alonso "como un terremoto". Además, esta será "más cachonda, más divertida y más luminosa" de la saga La casa de papel. "Sevilla es un personaje más y está será la temporada más ibérica de 'Berlín'", prometió Cuesta.
Además también se incorporan a la serie José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga en esta segunda temporada escrita por David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve, junto a Pina y Martínez Lobato. Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero) son los directores de los ocho capítulos.