Tráiler de Berlín y la Dama del armiño: La banda, a por el cuadro de Da Vinci con la explosiva Inma Cuesta- NETFLIX

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el nuevo tráiler de Berlín y la Dama del armiño, la nueva temporada de la precuela/spin-off de La casa de papel centrada en el personaje de Pedro Alonso y su nueva banda. Ambientada en Sevilla y con un cuadro de Da Vinci como objetivo, al menos en principio, esta nueva entrega estrenará en Netflix el próximo 15 de mayo.

El tráiler, de menos de dos minutos de duración, presenta las líneas maestras del nuevo golpe que hará que Berlín agrupe a su banda. Esta vez el atraco será en Sevilla y esconde un gran giro, ya revelado en el adelanto: fingir que van a robar la dama del armiño para en realidad desfalcar al Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín.

"Nos vas a llevar a todos a ese plan arriesgado por soberbia", reprende el personaje de Tristán Ulloa. Pero la prudencia y la modestia no han sido nunca señas de identidad de Andrés de Fonollosa y su ambición y sed de venganza son mucho más potentes. Tanto al menos como el explosivo nuevo personaje encarnado por Inma Cuesta que pondrá la vida de Berlín (aún más) patas arriba.