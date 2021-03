Benedict Cumberbatch abre la puerta a la temporada 5 de Sherlock... ¿o a una película?

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Antes de dar vida al Doctor Strange en el hipertaquillero Universo Marvel, Benedict Cumberbatch saltó al a fama con otro emblemático personaje, el Sherlock de la serie de BBC. Una versión moderna del icónico detective ideado por Arthur Conan Doyle que conquistó a público y crítica y que tuvo un total de 13 capítulos, divididos en cuatro temporadas y un episodio especial.

Desde el lanzamiento en enero de 2017 de 'The Final Problem', los fans han reclamado por activa y por pasiva el regreso del Sherlock de Benedict Cumberbatch... y su fiel Watson encarnado por Martin Freeman. Interrogado sobre el retorno de la serie, el actor no ha cerrado la puerta y con el manido "nunca digas nunca" ha avivado las esperanzas sobre la posible quinta temporada o, incluso, una película.

"Yo soy la peor persona a la que preguntar sobre esto porque nunca diría que no, obviamente. Pero no lo sé. Y soy la peor persona a la que preguntar porque mi agenda está llena en este momento, al igual que la de Martin y todos los demás actores clave involucrados", afirmó en una entrevista concedida a Collider en la que, en todo caso, aseguró que "si el guión es bueno" Sherlock pueda regresar "quizás algún día".

"O tal vez podría ser una película en lugar de una temporada. ¿Quién sabe? Pero de todos modos, no por ahora", concluyó Cumberbatch que está inmerso ahora en el rodaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda película en solitario de su personaje de Marvel que enlazará directamente con los eventos de WandaVisión (Bruja Escarlata y Visión) la serie de Disney+. El filme tiene previsto su estreno en marzo del próximo año.

Antes, Cumberbatch repetirá su papel como Hechicero Supremo de Marvel en Spider-Man: No Way Home, el filme protagonizado por Tom Holland que verá la luz en diciembre de este año.