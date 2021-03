Benedict Cumberbatch pasa de Thrawn y The Mandalorian: "No quiero volverme azul"

Después de convertirse en uno de los personajes más populares de Star Wars Legends, el Almirante Thrawn se convirtió en canon oficial y debutó en Star Wars Rebels. La temporada 2 de The Mandalorian reveló que Ahsoka Tano emprenderá una misión para encontrar al villano, lo que dejó en el aire quién sería el encargado de dar vida al peligroso personaje en su versión de acción real. Los fans rápidamente pensaron en Benedict Cumberbatch, pero el intérprete no parece estar interesado en el papel.

En una entrevista con Collider, preguntaron a Cumberbatch sobre su interés por interpretar a Thrawn. "Eso es un rotundo 'no' por mi parte, ahora mismo. No quiero volverme azul. Hice que el aire se volviera azul recientemente. En serio, valoro el precioso tiempo con mis hijos y creo que estar sentado en una silla de maquillaje, estar pintado de azul y la cantidad de tiempo que llevaría hacer eso para luego quitármelo al final del día... Simplemente no es el momento adecuado de mi vida para eso", contestó.

Cabe destacar que, además del tiempo que pasaría en maquillaje, el actor está ocupado con su rol de Doctor Strange en el Universo Cinematográfico Marvel. Actualmente está filmando la secuela Doctor Strange in the Multiverse of Madness y también aparecerá en Spider-Man: No Way Home.

Fandom hizo una encuesta entre los internautas y Cumberbatch fue el más votado para interpretar a Thrawn. En segundo lugar quedó Michael Fassbender, seguido por el actor danés Lars Mikkelsen. Presentado en la aclamada serie de libros Heredero del Imperio de Timothy Zahn, Thrawn se convirtió en una pieza clave del Universo Extendido de Star Wars durante la década de los 90 y principios de los 2000. Su papel de villano frío y calculador no tardó en dar el salto al canon oficial.