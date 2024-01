Así será la precuela de The Last of Us

Archivo - The Last of Us adaptará la parte 2 del videojuego en varias temporadas

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

The Last of Us tendrá una segunda temporada en HBO Max, pero, además, parece que también dará pie a nuevas series. Nick Offerman, quien encarna a Bill en la ficción, ha confirmado que ya hay una idea para una precuela, revelando algunos detalles del proyecto.

El intérprete se hizo con el premio Emmy a mejor actor invitado en una serie de drama y, tras recoger el galardón, le preguntaron acerca de una posible precuela centrada en su personaje y Frank (Murray Bartlett). "Gran pregunta, pero tendrías que hacérsela a alguien con un nivel salarial superior al mío. Sin duda se ha planteado. Creo que hemos planteado toda una miniserie precuela de sus vidas antes de que se conocieran", desveló.

Nick Offerman says he’s pitched a musical prequel for his #TheLastofUs storyline with Murray Bartlett, following his Creative Arts #Emmys win pic.twitter.com/myS0L2Yvl9 — The Hollywood Reporter (@THR) January 7, 2024

Además, el actor dejó caer que los creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann, podrían tener ya algunas ideas al respecto. "Podría ser un musical. No nos faltan ideas. Ya veremos qué se les ocurre a Craig y Neil", apuntó.

La prensa también quiso saber si Offerman estaría dispuesto a retomar su rol en el futuro en The Last of Us. "Claro. Tuve suerte esta vez. Necesitaban un tipo que pudiera usar una pala. Somos tres en Hollywood, Harrison Ford pasó y Jane Lynch no estaba disponible", bromeó.

Anteriormente, Mazin ya habló sobre los posibles spin-offs de la serie en una entrevista con The Wrap. "No estoy en contra de la idea de otras series que puedan inspirarse en estos personajes o este mundo. No sé cuánto más podría seguir con The Last of Us. Estas series son tan largas que estoy quemando una de las pocas décadas preciosas que me quedan para contar esta historia. Pero en principio no tengo ningún problema", dijo.

"Estoy seguro de que Neil también estaría interesado. Si hubiera algo que tuviera sentido, entonces no veo por qué no. Mi gran esperanza es que, si hay algo así, se haga con tanto cuidado, respeto y amor como lo estamos haciendo con la serie en este momento", añadió.

Pese a que el proyecto está sobre la mesa, parece que HBO Max se centrará de momento en la temporada 2 de The Last of Us. Mazin ya confirmó recientemente a Variety que la producción de la temporada 2 arrancará el 12 de febrero de 2024, mientras que la plataforma de streaming publicó recientemente un vídeo adelantando sus novedades que desvelaba que los nuevos capítulos llegarán en 2025.