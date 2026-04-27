Euphoria 3x03 se marca su propia Boda Roja a lo Juego de Tronos con Cassie y Nate - HBO MAX

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Las bodas más populares de HBO rara vez terminan bien. Y la tercera temporada de Euphoria continúa esa tradición con el enlace de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), una celebración que no alcanza la carnicería de la Boda Roja de Juego de Tronos, pero que también se convierte en uno de los momentos más violentos y devastadores para sus protagonistas.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El 3x03 de Euphoria, ya disponible en HBO Max, sitúa a Cassie y a Nate en el centro de una boda diseñada para sellar su ascenso social tras el salto temporal de cinco años con el que arranca la temporada. Pero en lugar de cumplir su objetivo, la celebración nupcial se desmorona por las deudas, las mentiras, la humillación pública y la peligrosa red de negocios que Nate ha ocultado a su ahora esposa.

La comparación con la Boda Roja de Juego de Tronos no implica que la ficción creada por Sam Levinson reproduzca una matanza como la vivida por Robb Stark y sus aliados, pues el desastre tiene otra naturaleza. No hay una ejecución colectiva en mitad de la ceremonia, pero los secretos financieros del personaje de Elordi destruyen tanto física como emocionalmente la fachada de felicidad que Cassie y Nate intentan sostener ante sus invitados.

Ya los preparativos de la boda no empezaron de la mejor manera posible cuando Nate ridiculizó a Cassie por querer pagar unas flores desorbitadamente caras, aunque el verdadero problema económico no está en los excesos de la celebración, sino en el negocio que Nate ha heredado de su padre. Tras ponerse al frente de la constructora familiar, el personaje pretende relanzar la empresa, pero el proyecto acumula retrasos, pérdidas y una falta de liquidez cada vez más difícil de esconder. En ese agujero financiero entra Naz, un peligroso prestamista presentado en el 3x02 que reaparecerá durante la boda.

Aunque la ceremonia se celebra sin incidentes aparentes más allá de que Nate aparece vomitando por estrés en el baño, la tensión estalla durante el banquete. Allí, Naz se acerca a la mesa principal para felicitar a los recién casados y deja caer, de forma deliberada, que Nate le debe medio millón de dólares, un dinero que pidió prestado y que ya ha gastado.

La revelación destroza a Cassie, que reacciona con mezcla de ira, humillación y pánico. Tras un incómodo primer baile de recién casados, la joven confronta a Nate entre lágrimas y, en mitad de la discusión, le lanza accidentalmente el corcho de una botella de champán contra su ojo mientras le grita que es un "mentiroso". El colapso no se limita a la pareja, pues Heather y Fred, amigos y vecinos del matrimonio, también encaran por separado a Cassie y Nate al descubrirse que han invertido el fondo universitario de su hijo en la nueva constructora.

LA SANGRE LLEGA EN LA NOCHE DE BODAS

Pese a la humillación pública, Cassie y Nate parecen recomponerse durante el trayecto de vuelta en limusina, pero la paz dura muy poco. Ya en la mansión de la pareja, Naz aparece acompañado de varios hombres para dar una brutal paliza brutal a Nate. Los sicarios sacan unos alicates y le amputan a Nate dos dedos de los pies, mientras que Cassie, empujada durante el ataque, acaba también ensangrentada, con la nariz rota y completamente sobrepasada por la escena.

Lejos de cerrar una etapa, la boda abre una amenaza todavía mayor, pues Nate ha quedado a merced de un acreedor criminal, Cassie ha descubierto demasiado tarde la fragilidad de la vida que quería construir y todo apunta a que la unión entre ambos solo puede ir a peor.