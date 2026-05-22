Así homenajea Rancho Dutton a Kevin Costner y el legado de Yellowstone

Archivo - La secuela de Yellowstone busca a sustituto a Kevin Costner - SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Rancho Dutton, el nuevo spin-off del universo Yellowstone creado por Taylor Sheridan, ha arrancado este viernes 22 en SkyShowtime. Una de sus estrellas, Cole Hauser, quien interpreta a Rip Wheeler en la ficción, ha explicado cómo la serie le rinde homenaje a Kevin Costner y a su fallecido personaje, John Dutton.

Según explicó Hauser durante una entrevista con ScreenRant, este spin-off de Yellowstone se llama Rancho Dutton y no Rancho Wheeler "en honor a John Dutton".

"No hubo ninguna escena que pudiéramos hacer este año. Hay muchas cosas pasando, con la mudanza a Texas y el ritmo de la serie. Así que lo hemos reservado para quizá otro momento, pero es en honor a John Dutton y al cariño que ambos sienten por él", añadió, refiriéndose también a Beth Dutton, el personaje de Kelly Reilly, esposa de Rip e hija del personaje de Costner.

LA MUERTE DE JOHN DUTTON SIGUE PESANDO A SUS SERES QUERIDOS

La muerte del patriarca del clan Dutton al inicio del noveno episodio de la temporada 5 de Yellowstone sigue pesando sobre sus seres queridos en Rancho Dutton. A este respecto, Houser reflexionó sobre dónde estaría Rip sin él. "Probablemente estaría en la cárcel. No le iba muy bien cuando lo conocimos", afirmó.

"Le dio una gran oportunidad al llegar y formar parte de un rancho increíble, y aprender de él su conocimiento, su sabiduría sobre el mundo de los vaqueros y su forma de vida, y le enseñó todo", continuó Hauser. "Por lo que, trabajar con Kevin a lo largo de los años -y, de algún modo extraño, yo crecí viendo a Kevin en la vida real- hizo que la relación fuera* no diría fácil, porque Taylor nunca lo pone fácil cuando escribe. Le gusta crear drama, pero fue maravilloso poder trabajar con alguien a quien has respetado durante toda tu carrera", sentenció.

Yellowstone ya mostró la inquebrantable lealtad de Rip hacia John, pese a las dificultades entre ambos. Después de todo, Wheeler veía en su figura la del padre que nunca tuvo y le debe todo cuanto es.

No obstante, sus enseñanzas perduran tanto en Rip como en su hija Beth y, al igual que John, están dispuestos a comenzar una nueva vida en Texas y construir un legado que no dudarán en proteger.

Según su sinopsis oficial, esta primera temporada sigue a la pareja en su lucha por construir un futuro juntos en el estado de la Estrella Solitaria. Lejos de los fantasmas de Yellowstone, se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma.

Tras el lanzamiento de los dos primeros episodios, SkyShowtime estrenará los siete capítulos restantes semanalmente hasta el épico desenlace de la temporada 1 de Rancho Dutton el viernes 10 de julio. Junto a Hauser y Reilly, completan el reparto Ed Harris, Annette Bening, Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca y Natalie Alyn Lind.