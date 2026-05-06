Oscuro tráiler de Rancho Dutton: Beth y Rip escapan de su pasado en el nuevo spin-off de Yellowstone

Archivo - L-R: Cole Hauser as Rip Wheeler and Kelly Reilly as Beth Dutton in Dutton Ranch, episode 1, season 1, streaming on Paramount+, 2026. Photo Credit: Emerson Miller/Paramount+. - EMERSON MILLER/SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Rancho Dutton, el nuevo spin-off de Yellowstone, que aterrizará en SkyShowtime el próximo 22 de mayo con el estreno de sus dos primeros episodios. La serie sigue a Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) en su intento por comenzar una nueva vida en Texas. Pero, tal y como adelanta el avance, la calma no durará mucho, pues Rip encuentra un cadáver cerca de su nuevo rancho.

El tráiler arranca con la pareja reflexionando sobre si podrán empezar de cero en Texas, lejos de Yellowstone. "Esta vida aquí va a funcionar, ¿verdad?", le dice Beth a su marido, a lo que este le contesta: "Haremos que funcione". Inmediatamente después, el adelanto muestra a Rip encontrando un cadáver enterrado en las inmediaciones de su nueva propiedad.

El hallazgo propiciará un enfrentamiento directo entre los recién llegados y la propietaria del rancho rival, Beulah Jackson (Annette Bening), dispuesta a todo con tal de preservar su poder en el lugar. Los últimos compases del tráiler adelantan los extremos a los que Rip está decidido a llegar, con el personaje de Hauser arrojando un cadáver a una zanja.

"La primera temporada, compuesta por nueve episodios, sigue a la pareja en su lucha por construir un futuro juntos en el estado de la Estrella Solitaria. Lejos de los fantasmas de Yellowstone, se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma", reza la sinopsis de la ficción.

Tras el estreno de sus dos primeros capítulos el 22 de mayo, los siete episodios restantes de Rancho Dutton llegarán a SkyShowtime semanalmente. Junto a Hauser y Reilly, completan el reparto Ed Harris, Annette Bening, Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca y Natalie Alyn Lind.