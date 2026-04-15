The Madison, del creador de Yellowstone, renueva por una tercera temporada antes de que termine la primera

Archivo - THE MADISON: Pictured (L-R): Kurt Russell as Preston Clyburn and Matthew Fox as Paul Clyburn, in season 1, episode 1 of the Paramount+ series THE MADISON. Photo Cr: Emerson Miller /Paramount + 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved - EMERSON MILLER /PARAMOUNT +/SKYSHOWTIME - Archivo

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Con dos capítulos de su primera temporada pendientes aún de estrenarse en SkyShowtime, The Madison, la serie creada por Taylor Sheridan (Yellowstone), ha sido renovada por una tercera entrega. El regreso de la ficción protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell no se hará esperar, pues ya ha finalizado la producción de su segunda tanda de episodios.

Inicialmente concebida como un spin-off de Yellowstone, The Madison acabó siendo una serie con una trama independiente a la protagonizada por Kevin Costner. En palabras de su directora Christina Alexandra Voros, se trata de una "historia diferente" cuyo "punto en común es el escenario": Montana. La ficción sigue a los Clyburn, una familia de Nueva York que viaja hasta el valle del río Madison.

La primera temporada de la serie consta de seis episodios, de los cuales cuatro están ya disponibles en SkyShowtime. Los dos capítulos restantes verán la luz en la plataforma el 17 y el 24 de abril, respectivamente.

Aunque la segunda tanda de episodios aún no cuenta con fecha oficial de estreno, el servicio de streaming ha confirmado que su producción ya ha concluido y que The Madison continuará ampliándose con una tercera entrega.

"La vida de una familia neoyorquina se desmorona tras una tragedia durante sus vacaciones en la Montana rural, explorando la conexión humana en medio de un profundo dolor", reza la sinopsis de la ficción.

Junto a Pfeiffer y Russell, completan el reparto de la serie Beau Garrett (El baile de las luciérnagas), Elle Chapman (El peor vecino del mundo), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (La guerra del planeta de los simios), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (El problema de los 3 cuerpos), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (La dama del lago), Danielle Vasinova (1923) y Matthew Fox (Perdidos).