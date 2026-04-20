Luis Tosar y Enrique Arce, aliados contra los Novak en el tráiler de El Homenaje, serie póstuma de Eusebio Poncela - SKYSHOWTIME

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

El Homenaje, la nueva serie de los creadores de Matices, llega este jueves 23 de abril a SkyShowtime con sus cuatro primeros episodios. La plataforma ha desvelado un nuevo tráiler de la ficción protagonizada por Eusebio Poncela, que falleció el pasado 27 de agosto a los 79 años. Dirigido por Sergio Cánovas, este thriller de ocho capítulos reúne un elenco formado por nombres de primer nivel como Elsa Pataky, Luis Tosar, Juana Acosta o Luisa Mayol, entre otros.

El adelanto, de un minuto y medio de duración, arranca con la celebración del ochenta cumpleaños de Adolfo Novak (Poncela), el cabeza de familia de uno de los clanes más poderosos del país. Rodeado de familiares y allegados, Novak anuncia que va a grabar sus memorias y que el encargado para hacerlo es Saúl Morvan (Luis Tosar). La noticia es recibida con nerviosismo entre los asistentes, sobre todo sus tres hijos, que temen que saque a la luz sus más oscuros secretos.

La velada, que acaba en tragedia tras una fuerte explosión, abre una investigación dirigida por el detective Víctor Salazar (Enrique Arce), quien recurre a Morvan en busca de respuestas. "¿No le importará contarme lo que pasó esa noche después de la explosión?", interroga Salazar. El escritor le advierte de que "los Novak nunca dan puntada sin hilo" y el detective replica que entonces tirarán de ese hilo.

"Necesito que sepan la verdad de todos nosotros", sentencia Poncela en otro momento del avance para justificar sus memorias. Acto seguido, el tráiler despliega una sucesión de felibres escenas cargadas de peligros y engaños, dejando claro que se trata de una familia cimentada sobre traiciones y que hará lo que sea necesario para mantener sus secretos ocultos.

"El Homenaje narra la historia de Adolfo Novak (Eusebio Poncela), patriarca de una de las familias más poderosas del país, que convoca a su familia y allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Entre brindis y sonrisas se ocultan décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza.

La velada acabará saltando por los aires y desvelará una verdad que, cuando finalmente sale a luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa", adelanta la sinopsis oficial de la serie que cuenta con un guion firmado por Javier Naya y Martín Suárez.

Además de Poncela, Pataky, Tosar, Mayol, Acosta y Arce, la producción está protagonizada por Miriam Giovanelli, Raúl Prieto y Manu Ríos. A este potente reparto, que vuelve a colaborar con el equipo de Matices en El homenaje donde encarnarán personajes e historias nuevas, se suman nombres tan destacados como Álvaro Rico, Ángela Molina, Óscar de la Fuente y Georgina Amorós, entre otros.