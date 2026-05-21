¿A qué hora se estrena Rancho Dutton, secuela de Yellowstone, en SkyShowtime?

¿A Qué Hora Se Estrena Rancho Dutton, Secuela De Yellowstone, En Skyshowtime?
¿A Qué Hora Se Estrena Rancho Dutton, Secuela De Yellowstone, En Skyshowtime? - SKYSHOTIME
Cultura Ocio
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 17:11
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   MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

   El universo Yellowstone vuelve este viernes 22 de mayo con Rancho Dutton (Dutton Ranch), la serie centrada en los personajes de Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) y su nueva vida en el estado de Texas. Junto a ellos, en la nueva serie estarán rostros tan potentes y conocidos como los de Ed Harris, Annette Bening o Jai Courtney. Pero... ¿A qué hora se estrena Rancho Dutton, secuela de Yellowstone, en SkyShowtime?

   Según su sinopsis oficial, esta primera temporada "sigue a la pareja en su lucha por construir un futuro juntos en el estado de la Estrella Solitaria. Lejos de los fantasmas de Yellowstone, se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma".

   Tras el doble lanzamiento, el resto de entregas que completan la primera temporada qu está compuesta por nueve episodios llegarán a SkyShowtime de forma semanal, quedando así su calendario de estreno:

   - Capítulo 1: Viernes 22 de mayo

   - Capítulo 2: Viernes 22 de mayo

   - Capítulo 3: Viernes 29 de mayo

   - Capítulo 4: Viernes 5 de junio

   - Capítulo 5: Viernes 12 de junio

   - Capítulo 6: Viernes 19 de junio

   - Capítulo 7: Viernes 26 de junio

   - Capítulo 8: Viernes 3 de julio

   - Capítulo 9: Viernes 10 de julio

   En cuanto al horario de estreno, las dos primeras entregas de la nueva serie del universo Yellowstone estará disponible a la misma hora que suele incorporar SkyShowtime los estrenos a su plataforma, es decir, entre las 00.00 horas y la 1 de la mañana del viernes 22 de mayo. En Canarias, los dos primeros capítulos de Rancho Dutton llegarán al servicio de estreaming una hora antes.

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