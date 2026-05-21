¿A Qué Hora Se Estrena Rancho Dutton, Secuela De Yellowstone, En Skyshowtime? - SKYSHOTIME

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

El universo Yellowstone vuelve este viernes 22 de mayo con Rancho Dutton (Dutton Ranch), la serie centrada en los personajes de Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser) y su nueva vida en el estado de Texas. Junto a ellos, en la nueva serie estarán rostros tan potentes y conocidos como los de Ed Harris, Annette Bening o Jai Courtney. Pero... ¿A qué hora se estrena Rancho Dutton, secuela de Yellowstone, en SkyShowtime?

Según su sinopsis oficial, esta primera temporada "sigue a la pareja en su lucha por construir un futuro juntos en el estado de la Estrella Solitaria. Lejos de los fantasmas de Yellowstone, se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma".

Tras el doble lanzamiento, el resto de entregas que completan la primera temporada qu está compuesta por nueve episodios llegarán a SkyShowtime de forma semanal, quedando así su calendario de estreno:

- Capítulo 1: Viernes 22 de mayo

- Capítulo 2: Viernes 22 de mayo

- Capítulo 3: Viernes 29 de mayo

- Capítulo 4: Viernes 5 de junio

- Capítulo 5: Viernes 12 de junio

- Capítulo 6: Viernes 19 de junio

- Capítulo 7: Viernes 26 de junio

- Capítulo 8: Viernes 3 de julio

- Capítulo 9: Viernes 10 de julio

En cuanto al horario de estreno, las dos primeras entregas de la nueva serie del universo Yellowstone estará disponible a la misma hora que suele incorporar SkyShowtime los estrenos a su plataforma, es decir, entre las 00.00 horas y la 1 de la mañana del viernes 22 de mayo. En Canarias, los dos primeros capítulos de Rancho Dutton llegarán al servicio de estreaming una hora antes.