Confirmado el salto temporal de Rancho Dutton tras el final de Yellowstone - SKYSHOWTIME

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

El 22 de mayo llegará a Skyshowtime Rancho Dutton, el nuevo spin-off de Yellowstone centrado en los personajes de Beth Dutton y Rip Wheeler, que intentan comenzar una nueva vida en Texas. Ahora se ha confirmado que la ficción protagonizada por Kelly Reilly y Cole Hauser dará un salto temporal tras el final de la serie original.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

People ha confirmado, en una entrevista con Reilly y Hauser, que Rancho Dutton transcurrirá un año después del final de Yellowstone. Según la descripción del medio, la serie comienza con Beth, Rip y su hijo adoptivo adolescente, Carter, que abandonan Montana para establecerse en un pequeño pueblo de Texas.

La relación entre la hija del fallecido John Dutton (Kevin Costner) y Wheeler, antiguo capataz de su padre, ha estado marcada desde su juventud por la lealtad y la complejidad de sus vidas. "Es muy diferente a cualquier otra que haya tenido ante la cámara. Es apasionada, es fría, es preciosa", afirmó Hauser.

"Beth y Rip siempre han sido unos auténticos luchadores, y ahora esperan no tener que seguir siéndolo. Siempre se protegerán el uno al otro", afirmó Reilly.

BETH Y RIP NECESITAN REDESCUBRIR QUIENES SON AHORA

"Durante cinco temporadas estuvieron protegiendo un lugar y un sueño de John Dutton. Ahora ese ciclo, esa carga, ha terminado. Está muerto", continuó. "Entonces, ¿quiénes son ahora juntos?", reflexionó. De este modo, Reilly plantea, por un lado, que Beth aspira a comenzar de cero en Texas. Por otro, junto a su esposo Rip, deberán descubrir qué les depara la vida en esta nueva etapa. Ambos dejando atrás el legado de John Dutton y buscan construir el suyo propio.

"La primera temporada, compuesta por nueve episodios, sigue a la pareja en su lucha por construir un futuro juntos en el estado de la Estrella Solitaria. Lejos de los fantasmas de Yellowstone, se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma", reza la sinopsis de la ficción.

Tras el estreno de sus dos primeros capítulos el 22 de mayo, los siete episodios restantes de Rancho Dutton llegarán a Skyshowtime semanalmente. Junto a Hauser y Reilly, completan el reparto Ed Harris, Annette Bening, Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca y Natalie Alyn Lind.