Así crea Sauron a los Nazgûl en Los Anillos de Poder: ¿Qué son los Nazgnagôl y cómo encajan en el canon de Tolkien? - PRIME VIDEO

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder toma como punto de partida la obra de J. R. R. Tolkien, pero no sigue ningún libro concreto, sino que se basa en su legendarium y los apéndices, construyendo una historia nueva. Ejemplo de esto es la presentación de los Nazgnagôl en la tercera temporada de la serie como los hombres que se acabarían convirtiendo en espectros del anillo. Y es que, aunque Tolkien sí describió el proceso de transformación, nunca dio nombre a la etapa intermedia que muestra la ficción.

Si bien ya se había podido ver a los Nazgnagôl en adelantos de la nueva entrega, los primeros episodios profundizan en su historia, mostrando cómo Sauron los elige, el poder que otorgan los anillos y el precio a pagar por usarlos. Si la serie opta por llamarlos Nazgnagôl en vez de Nazgûl es porque todavía no son los espectros que aparecen en la Trilogía del Anillo, sino que aún tienen mucho de humano.

"Aquellos que utilizaron los Nueve Anillos se hicieron poderosos en su época, reyes, hechiceros y guerreros de antaño", explica Tolkien en El Silmarillion, señalando que "alcanzaron la gloria y grandes riquezas", disfrutaban de vida eterna y podían ver el mundo oculto. "Podían caminar, si así lo deseaban, sin ser vistos por ningún ojo en este mundo bajo el sol, y podían ver cosas en mundos invisibles para los hombres mortales", escribió.

Es decir, según el propio creador de la Tierra Media, la corrupción de los nueve hombres elegidos por Sauron no es inmediata, sino que comienza con una serie de aparentes ventajas. "Uno a uno, tarde o temprano, según su fuerza innata y según el bien o el mal de sus voluntades al principio, cayeron bajo el yugo del anillo que llevaban y bajo el dominio del Único, que era el de Sauron", expuso el autor, indicando que, cuando eso ocurría, se volvían invisibles y vivían en el reino de las sombras.

EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA NAZGNAGÔL

La decisión de la serie de Prime Video de presentar a los Nazgûl sin darles aún ese nombre parece querer reflejar la lenta transformación que describiera Tolkien en su día.

"Nos encanta repasar lo que inspiró a Tolkien", explicó J. D. Payne en declaraciones a Empire, apuntando que "él partía del lenguaje" y este "se convirtió en el andamiaje sobre el que se sustenta el mito". "La palabra 'Nazgûl' significa 'Espectro del Anillo' en la Lengua Negra de Mordor. Pero antes de convertirse en Espectros del Anillo, sabemos que no eran más que hombres. Así que pudimos deducir en la Lengua Negra que 'nagôl' podía significar 'siervo'", añadió el showrunner, explicando que Nazgnagôl "significa literalmente 'siervo del Anillo'".